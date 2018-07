Olimpia negocia con Real Sociedad el fichaje de Sergio Peña

Real Sociedad jugará el próximo torneo en Liga de Ascenso, pero Sergio Peña podría seguir en Liga Nacional de Honduras y nada menos que con Olimpia.

BOMBAS: Olimpia va por reconocido volante y otro hondureño firma en España

El espigado volante de 31 años pidió al club la oportunidad de seguir en Primera División y la dirigencia ya trabaja en ello.

"El presidente Ricardo Elencoff se encargará de mi situación, cualquier momento me comunican. Sí, me comunicaron del interés del Olimpia, pero ellos me van a dar respuesta. Si se da enhorabuena", dijo a DIEZ.

Mientras se define su futuro, Peña no se queda de brazos cruzados y ya trabaja para llegar en buenas condiciones físicas a su nuevo equipo, ya sea del ámbito nacional o extranjero.

"No descarto para nada quedarme en el equipo y jugar en Ascenso. Pero la junta directiva trabaja para concretar una oferta nacional o de afuera. Ya sea Olimpia, Motagua, Marathón o Real España o del exterior será bienvenida", cerró.

Datos:

Sergio Peña en 2014-15 jugó cedido al Indy Eleven de NASL de Estados Unidos.

Fue convocado por Jorge Luis Pinto a la Selección de Honduras que disputó la Copa Oro 2017. También estuvo en lista en partidos eliminatorios.