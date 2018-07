Fotógrafo salvadoreño narra el momento cuando los croatas le cayeron encima

El reportero gráfico salvadoreño Yuri Cortez, quien trabaja para la agencia de fotografía AFP México se robó parte del protagonismo en la celebración del gol de la clasificación de Croacia cuando los jugadores le cayeron encima.

La escena no pasó desapercibida ante las cámaras de televisión y los locutores hicieron eco de ello a través de los micrófonos.

Minutos después del pitido final del encuentro en donde los croatas lograron clasificarse por primera vez a una final de la Copa del Mundo, el propio Cortez dio su testimonio de lo sucedido, además del beso que le dieron.

"De momento estaba tomando la foto cuando vinieron de frente, cambié la cámara al lente angular porque sabía que estaba muy cerca. Comenzaron a empujarse entre ellos en lo que venían a celebrar", inicia comentando.

Y luego cuando un periodista le consultó si le había sorprendido el beso de Vida respondió que: "pues sí, pero es lógico que al principio no sabían quien era, de hecho me preguntaron si me habían hecho daño".