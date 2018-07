Un capricho dejó fuera del Mundial a Nikola Kalinic, jugador de Croacia

Perderse un mundial, peor aún, ¡la final de un mundial! por un tonto capricho es algo que Nikola Kalinic nunca se perdonará en su vida.

Ahora con Croacia clasificada a la final del Mundial de Rusia 2018 le dolerá más al experimentado atacante del AC Milán de 30 años.



¿Qué sucedió? Pocas veces se ha visto un caso similar de algún jugador que en pleno mundial se niegue a entrar de cambio un partido. Y fue la situación que vivió Nikola Kalinic, quien en el primer duelo ante Nigeria, el entrenador Zlatko Dalić le dio indicaciones para ingresar en el segundo tiempo, sin embargo este se negó a entrar.

Kalinic estaba molesto por haber iniciado en el banco de suplentes, pues su expectativa era debutar de titular al ser una de las figuras que en el proceso eliminatorio fue titular y su experiencia también lo avalaba.

Esta actitud provocó la ira del entrenador que decidió echarlo de la concentración a tres días de enfrentar a Argentina por la segunda fecha lo que generó un mal ambiente, sin embargo terminaron venciendo a la selcción sudamericana y ahora jugará ante Francia el domingo la final.

En aquel momento el argumento oficial de la Federación de Croacia fue que Kalinic sufrió una lesión en suespalda, pero era un secreto a voces que el atacante, quien había sido relegado al banco en el partido ante los nigerianos los delanteros titulares fueron Andrej Kramaric y Mario Mandzukic), se había negado a ingresar en el segundo tiempo.

"Necesito jugadores sanos y convencidos, por eso tomé esta decisión", argumentó Dalic con frialdad.

"Lo sucedido no nos ha afectado. Lo primero es el equipo. Hay que dejar de lado los egos cuando se habla de la selección. Para la unidad y el buen clima en el vestuario esto es lo más importante", remarcó Milan Badelj. "Todos tenemos que dejar de lado nuestro ego. Estamos representando a un país. Debemos estar unidos. No todos pueden jugar y debemos respetar las decisiones del entrenador. Para mí es un honor estar aquí, no importa si juego o estoy en el banco", aseguró Mateo Kovacic.







Kalinic nació en Solin, en 1988, e hizo inferiores en el Hajduk Split de la liga croata. Jugó cedido en el NK Istra 1961 y en el HNK Sibenik, donde acumuló experiencia, antes de debutar en la primera del club en el que se formó. Allí empezó a hacer goles. En dos temporadas marcó 33.

El paso por la Premier fue en Blackburn Rovers, que pagó 7 millones de euros por él. Pero apenas marcó 13 goles en 53 partidos y fue vendido al Dnipro de Ucrania por 6 millones de euros. Allí tuvo un despegue: en cuatro años anotó 45 goles, ayudando a su equipo a alcanzar la final de la Europa League a mediados de 2015.