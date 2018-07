Hendry Thomas: “Yo quiero jugar, soy uno más y vengo a trabajar”

Mucha sorpresa causó en Olimpia el regreso de Hendry Thomas aunque esté aún no ha firmado con el club. El exseleccionado nacional de momento se encuentra haciendo pretemporada con el equipo en Siguatepeque, y tiene muchas posibilidades de quedarse.

Thomas reconoció que en base a trabajo y esfuerzo buscará quedarse en el equipo y poner su granito de arena en el Torneo Apertura, él habló de esta etapa y lo ilusionado que se encuentra por su posible regreso al fútbol catracho a sus 33 años.

¿Vuelves a tu casa Olimpia?

Sí, la verdad que estoy muy contento por estar aquí, siempre es grato regresar a casa, el cuerpo técnico y jugadores me han recibido de la mejor manera, es algo que sin lugar a dudas me tiene muy contento.

¿Es permiso o ya vinculado al equipo?

Por los momentos es permiso, la verdad que necesitaba tener ritmo de partido y entrenar, gracias a Dios el técnico me abrió las puertas, ahora aquí estoy trabajando y esperando lo que pasa.

¿Qué tan importante es que te den esta oportunidad?

Es una bendición para mí porque yo quiero jugar, y que me abran las puertas para venir a demostrar que estoy en optimas condiciones es algo importante, por eso trato de agarrarlo de la mejor manera, me esfuerzo al máximo, sé qué mis compañeros van adelante de mí, pero soy de las personas que siempre busco llegar al máximo y cada día voy a ser mejor.

¿Qué sensaciones sientes de volver a ponerte la camisa del Olimpia?

Honestamente es una sensación que no la sé ni describir, es un equipo que le debo mucho, un club me lanzaron al éxito sin duda alguna y volver es algo difícil de explicar, me siento más que bendecido venir a este equipo y con la camada de jugadores sin lugar a dudas que tengo que demostrarles que trabajando dando todo se pueden lograr las cosas importantes.

¿Sientes que puedes convencer a Nahún Espinoza?

Si no estuviera convencido no hubiera venido aquí, soy de las personas que siempre quiero estar trabajando, trato de mantenerme en forma, sabía que en cualquier momento esta oportunidad iba a llegar de repente no iba haber mucho tiempo y no me iban a esperar por eso tenía que llegar con buen ritmo para que no me esperarán mucho.

¿Qué te motivo venir al Olimpia?

Me motivo las ganas de seguir jugando, de demostrar que Thomas está muy bien, aparte conozco a Nahún y la parte técnica que son personas que les debo mucho porque siempre me dieron la confianza para que tuviera un rol destacado y con ellos sabía que iba ser más fácil meterme de lleno al grupo.

¿Con Nahún miras más oportunidad de tener confianza para unirte al grupo?

Estando con el técnico tengo más confianza para poder trabajar y demostrar que estoy bien, ya lo demás depende de mí de lo que pueda demostrar día a día.

¿Cómo se siente físicamente Hendry Thomas?

Bien, antes de venir siempre he estado trabajando, sé qué no es lo mismo hacerlo solo a como estar con el grupo, pero lo importante es que estoy bien y cada día me voy sintiendo mejor y sigo trabajando para ponerme al ritmo del grupo.

¿Qué te ha dicho Nahún después de verte trabajando se sorprendió por tu nivel físico?

No sé si se sorprendió, Nahún es uno de los técnicos que sabe como soy yo, que siempre me gusta trabajar, que doy un extra y no creo que se haya sorprendido porque cuando hablamos él sabía que había estado trabajando y ahora tengo que seguir por ese camino para ponerme al cien por ciento por que no lo estoy, pero sé qué estoy a un buen nivel para competir con los compañeros.

¿Desde el 2015 terminaste de jugar en Estados Unidos por qué esperar tanto tiempo para entrenar con un equipo?

El tiempo de Dios es perfecto, me alejé un poco por algunas cosas, no le había dedicado mucho tiempo a mis hijos en algunas lesiones que había pasado fue bueno en el buen sentido de la palabra para estar con ellos, pero tampoco podía apresurar el tiempo por eso me dedique a entrenar y sabía que oportunidad iba a llegar, ahora que ha llegado y es en un buen momento.

¿Cómo vez el nivel del Olimpia desde que te fuiste ahora?

Los tiempo cambian, ahora hay más jugadores jóvenes antes eran de más experiencia y de nombres, esto va evolucionando este equipo siempre lo he seguido tiene muy buenos jugadores jóvenes y han demostrado que tienen ganas y aunque las cosas no les han salido quieren ser campeones.

¿Desde que te fuiste ahora que regresas dejaste compañeros?

Sí, el caso de Donis Escober y Johnny Palacios son los compañeros que han quedado y siempre es importante encontrar esos jugadores sabemos que son de la casa y van inculcando lo que han aprendido con los otros que se han ido.

¿Hay otros con los que compartiste en la Selección?

Sí, Carlos Will y Costly son jugadores que los conozco, este siempre ha sido un grupo donde no es difícil poderse acoplar cuando se viene con los mismos objetivos y es un equipo que puedes hacer dos vueltas perfectas pero si no ganas el título es como que no has hecho nada, por eso llegar con esa mentalidad ganadora es más fácil acoplarse.

¿El nivel de la Liga cómo lo has logrado observar desde a fuera?

Es un nivel bueno, se corre mucho y siempre se va evolucionando eso es así, por eso hay que ponerse bien para no desentonar, hay muchos jugadores jóvenes que corren, por eso cuando se entrena bien y estamos uno contra uno gana el que mejor concentrado esté ganará.

¿Miras a Olimpia con esa fortaleza para ganar el título?

Sí, hay buen equipo aparte lo que inculca Nahún sin mirar de menos lo que han hecho los otros técnicos es algo que a mi me motiva y sé qué es de las personas que le gusta ganar hasta en los entrenamientos y eso es algo bueno, hace entrenamientos muy competitivos y eso le hace al jugador hacer mejor dentro del terreno de juego.

¿Hay mucha presión en Olimpia por el título por la sequía que hay?

Presión siempre hay en Olimpia, si no se gana el campeonato es como que no se haya hecho nada, por eso la presión hay que saberla manejar de la mejor manera, cuando uno trabaja bien las cosas se van colocando más claras, el Olimpia nunca había pasado algo así de estar dos años sin campeonato y es algo que hay que recapacitar, se tiene un equipo muy bueno, muy competitivo, Nahún lo está trabajando bien y eso es importante para que Olimpia vuelva a levantar la copa.

¿Qué puede aportarle Thomas al club para romper esa sequía?

Honestamente soy uno más, vengo a trabajar, aprender de mis compañeros y demostrarle que no soy más que ellos sino que soy uno más del grupo y que quiero aprender y trabajar al mismo nivel que ellos.

¿Wilson intentó regresar al Olimpia, qué tan complicado es forzar ese retorno o sientes que estás en buen estado físico para entrar de lleno al torneo?

Me siento bien, pero puedo estar mejor, lo de Wilson es un caso donde los jugadores se motivan de tenerlo aquí, se ganaba en otras cosas, lastimosamente paso lo que paso, pero es un jugador que aquí aporta grandes cosas y es importante tenerlo aquí.

¿Cómo fue la reacción del grupo de tenerte aquí?

Bien, este es un equipo que al llegar me di cuenta que no ha cambiado, recibe a los jugadores de la mejor manera, me sentí muy contento y ellos lo saben, además se dieron cuenta que en el trabajo somos uno solo y vamos a darlo todo de la mejor manera, no quiero que me miren por encima del hombro sino que de igual manera, aquí todos tenemos que ser un solo nudo para conseguir los objetivos.

¿Crees que podrías estar para el inicio del torneo?

Sí, no tengo ningún problema, el trabajo que he estado haciendo es un trabajo intenso, bueno y eso me va ayudar para cuando el técnico lo requiera.