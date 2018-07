AGENDA: Partidos internacionales destacan en amistosos de los clubes de Liga Nacional

Todavía no se define la fecha para el arranque del torneo Apertura en Honduras, pero los equipos necesitan llegar en un nivel óptimo para encararlo, es por eso que buscan foguearse con partidos amistosos entre equipos Liga Nacional, segunda y hasta de nivel internacional.

Olimpia, Real España y Motagua tendrán fogueos de lujo para este fin de semana. Los leones enfrentan al Alajuelense de Costa Rica en el estadio Morazán el sábado a las 7:00 de la noche, donde ahí presentará su nueva plantilla a todos sus aficionados.

Los precios para este encuentro ya están establecidos, la localidad de Sol costará 60 lempiras, Preferencia 150 y Silla 200.

Motagua también se enfrentará al cuadro manudo de los catrachos, Roger Rojas, Alex López y Luis Garrido, el encuentro programado para el domingo a las 4:00 PM en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

Real España viajará a Guatemala para enfrentarse al Municipal de Hernán Medford el sábado.

Otro club que hará el viaje al país vecino es el Platense que chocará ante el Cobán Imperial donde milita Bayron Méndez.

Agenda de Amistosos

Viernes 13 de Julio

7:00 PM Olimpia vs Alajuelense (Estadio Morazán)

Sábado 14 de Julio

4:00 PM Lobos UPNFM vs Broncos (Estadio Emilio Williams)

6:00 PM Lobos UPNFM vs Jocoro FC de El Salvador (Estadio Emilio Williams)

2:00 PM Cuenca Cantarranas vs Juticalpa (Estadio de Cantarranas)

4:00 PM Cobán Imperial vs Platense (Estadio José Ángel Rossi)

3:00 PM Municipal vs Real España (Estadio Manuel Felipe Carrera)

Domingo 15 de Julio

4:00 Motagua vs Alajuelense (Estadio Nacional)

5:00 Honduras Progreso vs Marathón (Humberto Micheletti)

3:00 Villanueva FC vs Olimpia (Estadio José Adrian Cruz)

3:00 Pumas Las Vegas vs Honduras Progreso (Estadio de La Vegas, Santa Bárbara)

4:00 Real de Minas vs Jocoro FC (Estadio Marcelo Tinoco de Danlí)

3:00 Social Sol vs Vida (Estadio Municipal de Olanchito)