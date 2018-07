Bayron Méndez: "Carlos Martínez no contaba conmigo por indiferencias"

Bayron Méndez dejó las filas del Platense para convertirse en nuevo jugador del Cobán Imperial de Guatemala donde espera retomar su buen nivel. Su objetivo es regresar a la Selección de Honduras.

El volante habló con DIEZ y cuenta los motivos que lo hicieron emigrar al país vecino y habló del Olimpia.

¿Qué tal sus primeros días en Guatemala?

La verdad han sido muy buenos, estoy contento de estar aquí.

¿Cómo ha sido el recibimiento en el Cobán?

Me han tratado muy bien, gracias a Dios.

¿Cuales son sus expectativas con su nuevo club ?

Primeramente quedar campeón y pues vine a aportar por ese objetivo.

¿Por qué irse a Guatemala y no quedarse en un club grande de Honduras ?

La verdad me pareció un buen proyecto, aparte que todos queremos experimentar nuevos retos.

¿Hubo ofertas de equipos hondureños?

Estuve en reunión con Marathón dos días, pero me sedujo más la oportunidad de salir del país.

¿Cree que puede recuperar su nivel en Guatemala?

A eso vine y pues en Honduras lo estaba haciendo bien en Platense, al final la lesión me afectó.

¿Sigue pensando en una oportunidad en la Selección de Honduras ?

Sin duda alguna y pues mientras tenga salud y ganas pues lucharé para ser tomado en cuenta en la H.

¿Cómo se da su llegada al Cobán?

Mi referencia es Guillermo Acosta (representante) y Gerson Tinóco quien es el máximo goleador de este equipo. Además, el preparador físico de la UPNFM, Henry Olviva me ayudó con el técnico y aquí estamos.

¿Por qué no lo vimos en acción los últimos partidos con Platense?

La verdad que tuve una lesión y al final el entrenador Carlos Martínez no contaba conmigo por indiferencias.

¿Qué sabe del fútbol guatemalteco y de su club?

Pues la verdad no mucho pero a eso vine a sentir esa experiencia.

¿Cree que fue apresurada su salida de Olimpia, tomando en cuenta que llegó Nahum y es un técnico que lo quería en el club?

De repente que sí. Varios directivos me dijeron que no lo hiciera, que aguantara, pero igual estaba desesperado por volver a retomar el nivel de juego que siempre mostré. Entonces creo que no fue una mala decisión porque salí a jugar, pero no conté con la lesión y luego con encontrarse personas con doble personalidad.