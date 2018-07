10 cosas que no sabías de Deschamps: Prefería el Rugby antes que el fútbol

El entrenador francés Didier Deschamps ha hecho historia con su país al ganar este domingo 15 de julio de 2018 el segundo título mundial en la historia para Francia.

Su proceso desde el 8 de julio de 2012 que es seleccionador nacional de Francia ha dado frutos seis años después que logran esta victoria en Rusia 2018 al vencer 4-2 a Croacia en Moscú.

¿Pero quién es Didider Deschamps? Hoy te contamos diez cosas que tal vez no sabías de este entrenador de 49 añios.



1. El actúal entrenador de la selección de Francia de 49 años de edad, es delgado, de ojos verdes mide 1,74 metros, pesa 71 kilos y su signo zodiacal es Libra.

Te puede interesar: Luka Modric podría ser arrestado luego del Mundial de Rusia 2018



2. Su deporte principal fue el rugby hasta que con 8 años entró en la cantera de Bayona, equipo de su ciudad natal, impulsado por sus amigos ya que Deschamps no mostraba amor por el fútbol.



3. Se estima que el patrimonio de Didier Deschamps es de 245 millones dolares superando a varios actores de Hollywood, patrimonio que obtuvo gracias a sus salarios como jugador y entrenador.



4. El entrenador francés no fuma, no tiene tatuajes y es un "Loco" por Lionel Messi, ya que lo considera como el mejor jugador de la historia.





5. Un hombre de familia corta ya que solo vive con su esposa Claude y su hijo Dylan Deschamps, él y su mujer compraron una villa española donde viven. Deschamps los visita allí cuando puede.



6. El francés tiene un contrato vigente con Nike y se hizo popular por un comercial donde actuó para la app de Nike Football, ese comercial se llama "The most wanted", que traducido al español sería "El más buscado".



7. Según muchos compañeros de vestuarios de Didier Deschamps, él era como un segundo entrenador fuera de los terrenos de juego, ya que siempre te daba consejos tácticos y los motivaba.

8. Se comenta que está muy involucrado en las actividades de la fedaración y le gusta hablar mucho de política y problemas de país.

9. La frase más popular de Didier Deschamps la realizó en una entrevista a Fifa y dijo: "Los grandes jugadores marcan siempre la diferencia en los partidos importantes".

10. Francia disputará la final del Mundial de Rusia 2018 este domingo contra Croacia y Deschamps busca hacer historia siendo el tercer entrenador en ganar la Copa del Mundo como jugador y entrenador.

Esa distinción solo la tiene Mario Zagallo con Brasil que lo ganó como jugador en Suecia 1958 y Chile 1962 y como entrenador en México 1970.

Y Franz Beckenbauer con Alemania, que lo obtuvo como jugador en el Mundial de 1974 y 16 años después como técnico en Italia 90.