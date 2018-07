Los franceses piden a Deschamps que lleve su camiseta del 98 en la final

Didier Deschamps era el capitán francés cuando los "Bleus" ganaron el Mundial en 1998 y 20 años después muchos franceses se han movilizado en las redes para que este domingo, como seleccionador y en la final ante Croacia, vista la misma camiseta que llevaba cuando Francia ganó 3-0 a Brasil.



La petición fue lanzada hoy por un internauta que se hace llamar Mcfly y en sus primeras nueve horas consiguió ser retuiteada por más de 50.000 personas.

"Tengo una idea: imaginad que el domingo Didier Deschamps llega al banquillo no con su traje habitual, sino con la camiseta que llevaba en la final del 98. ¿No sería muy bueno? Ni idea de cómo hacer para que vea esto... ¿RT?", se preguntaba.



Las 50.000 veces que ese mensaje ha sido retuiteado se suman a los más de 30.000 "likes" (me gusta) que este ha recabado, junto a unos 400 comentarios, en los que algunos, optimistas, aseguran que "es utópico pero no imposible".



Francia se enfrentará este domingo a Croacia en Moscú después de que esas selecciones vencieran, respectivamente, a Bélgica (1-0) y a Inglaterra (2-1).