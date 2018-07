Alajuelense arriba a San Pedro Sula para enfrentar al Olimpia y Motagua

La LD Alajuelense, equipo que ya jugó contra el Rosario Central de Argentina (0-3), Palmeiras de Brasil (0-6) y Carataginés (4-0), ganando solo este último, buscará resultados positivos ante Olimpia y Motagua.

Palmeiras de Brasil le dio goleada al Alajuelense

A pesar de esto, Alajuela viene con la disposición de realizar dos buenos encuentros ante los equipos capitalinos. Son conscientes que ante rivales de tanta historia en Centroamérica, se juegan el orgullo y dejan de ser partidos "amistosos"

El guardameta titular de los rojinegros y seleccionado nacional de Costa Rica, Patrick Pemberton, tuvo palabras a su llegada a Honduras.

"Estamos contentos de estar en este país por que siempre somos bien recibidos, jugaremos dos partidos muy importantes para nosotros por las intenciones que tenemos de arrancar muy bien el torneo de Costa Rica. Nos enfrentamos con dos grandes equipos y venimos a buscar rodaje y minutos para que el cuerpo técnico vaya viendo a ciertos jugadores para que tomen las mejores decisiones para el arranque del torneo".

Los hondureños que militan en el cuadro de Alajuela, Álex López y Luis Garrido, no arribaron con el resto del grupo debido a que tuvieron un contratiempo en el aeropuerto de Panamá; el único que sí llegó con el resto del equipo fue el goleador, Roger Rojas, quien se mostró contento de estar de nuevo en su tierra.



"Estamos alegres de venir al país, en este caso como jugador extranjero que representa a la Liga Deportiva Alajuelense es algo muy bonito, así que esperamos afrontar estos dos encuentros ante Olimpia y Motagua de la mejor manera".



Será la primera vez que el Ro-Ro juegue ante el equipo de sus amores, "será un poquito raro pero, ni modo, me toca. Será la primera vez que enfrente al Olimpia, el equipo que amo, así que va a ser algo especial".



El atacante logró anotar un gol en el último partido ante Cartaginés, "gracias a Dios ganamos y pude anotar, así que espero que mañana hagamos un bonito partido y que podamos ganar".



Ro-Ro fue contundente al expresar que no celebrará si le anota al Olimpia pero fue claro al referirse a Motagua, "en Olimpia estuve y por respeto a la institución y a la afición, no puedo celebrar. Con Motagua es diferente porque es el rival que siempre quiero golear".

Precios de los boletos:

Sol: 70

Preferencia: 120

Silla: 200

VIDEO DE LA LLEGADA