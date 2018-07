James Rodríguez podría volver a jugar en el Real Madrid

James Rodríguez, que se encuentra cedido en el Bayern Munich hasta junio del 2019, desea volver al Real Madrid esta temporada temporada, así lo informa este jueves el diario Marca.

El deseo tanto de James como del presidente Florentino Pérez es que los caminos se vuelvan a unir y marcar una historia como la primera temporada del cafetero en la casa blanca donde firmó 13 goles e igual número de asistencias.

La sorpresiva salida de Zinedine Zidane y la llegada de Julen Lopetegui, le abre una nueva oportunidad al de Envigado que no se fue muy contento de Madrid.



El francés pensaba que el colombiano no trabajaba lo suficiente y por ese motivo le fue apartando progresivamente del equipo hasta no jugar ni un minuto en las finales de Milán y Cardiff.



Luego de su primer temporada en el Bayern Munich, tanto el colombiano como el club bávaro aseguraron estar feliz con el rendimiento de James por lo que la negociación podría fracasar para el equipo español.



Nico Kovacs, actual entrenador del Bayern, no se ha pronunciado sobre el futuro del cafetero que este jueves ha cumplido 27 años.



Lo que nadie duda es de que el colombiano ha hecho una gran temporada en el Bayern y que sólo las lesiones han impedido que pudiera hacer un gran Mundial con Colombia.