La historia de Kolinda Grabar-Kitarović, la primera mujer presidenta de Croacia

Kolinda Grabar-Kitarović es la primer mujer que se proclama como presidenta de Croacia, maneja 6 idiomas, se ha pagado los viajes en avión a Rusia y según dijo, se descontará de su sueldo los días que no ha trabajado.

Todos estos datos no han sido revelados por ninguno de los medios, sin embargo la presidenta, de 50 años, comenzó a hacerse famosa por haber sido confundida por una actriz llamada Nicole Natalie Marrow, mejor conocida como Coco Austin.

En el buscador de Google aparecen términos como 'bikini', 'edad', 'en la playa', 'en bañador' junto al nombre de la presidenta y ocho de cada diez términos no tienen nada que ver con su cargo político.

Además en los buscadores de internet no sale nada relacionado con el Mundial de Rusia sino con su belleza física y los medios internacionales titulan sus notas como "¿Es la presidenta de Croacia la mandataria más sexi del mundo?" o "La presidenta de Croacia alienta a su selección".

DEBES VER: FOTOS: Así es Kolinda Grabar, la presidenta de Croacia que engalana el Mundial de Rusia

La confusión vino por una foto en traje de baño de la actriz Nicole Marrow antes de ganar la presidencia.

A pesar de todo lo que se ha hablado, Kolinda no ha dudado en bajar a los camerinos a celebrar con los jugadores de la selección croata.

"Me gusta estar aquí como una seguidora de mi equipo más. Porque cuando les animo me gusta hacerlo de una manera que a veces puede ser un poco inapropiada en la zona vip. Pero esta noche me han permitido llevar los colores nacionales. La FIFA y los anfitriones me lo permitieron. Esto me hace feliz" dijo la presidenta en el partido de Croacia contra Rusia.

La presidenta se define a si misma como "una mujer de pueblo", "una niña de la naturaleza" y una "católica practicante".