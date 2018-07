Así se confecciona calendario del Apertura 2018 en Honduras

La junta directiva de Liga Nacional de Honduras junto a los representantes de los diez clubes han instalado este viernes en San Pedro Sula una sesión ordinaria donde están creando el calendario del torneo Apertura 2018 que está programado a iniciarse en la última semana de Julio.

La sesión ha dado inicio las 9:30 en casa de uno de sus patrocinadores.

ASÍ SE DESARROLLA EL MINUTO A MINUTO DE LA REUNIÓN DE LA LIGA NACIONAL

12:04 PM: El Real de Minas jugará en tres sedes para el Apertura, Estadio Nacional de Tegucigalpa, en Danlí, en el Macelo Tinoco y Siguatepeque en el Roberto Martínez Ávila.

11:37 AM: Así quedó elaborado el calendario en la primera vuelta de la Liga Nacional de Honduras.

11:36 AM: Jornada 9

Juticalpa Vs Platense

Real de Minas Vs Motagua

UPN Vs Real España

Marathón Vs Honduras Progreso

Olimpia Vs Vida

11:34 AM: Jornada 8

Platense Vs Marathón

Real España Vs Vida

Honduras Progreso Vs Olimpia

Real de Minas Vs UPN

Motagua Vs Juticalpa

11:32 AM: Jornada 7

Honduras Progreso Vs Real de Minas

UPN Vs Juticalpa

Olimpia Vs Real España

Vida Vs Platense

Marathón Vs Motagua

11:29 AM: Jornada 6

Platense Vs Real España

Vida Vs Honduras Progreso

Marathón Vs Real de Minas

Juticalpa Vs Olimpia

Motagua Vs UPN

11:27 AM: Jornada 5

Real España Vs Marathón

UPN Vs Vida

Motagua Vs Olimpia

Real de Minas Vs Juticalpa

Honduras Progreso Vs Platense

11:25 AM: Jornada 4

Platense Vs Real de Minas

Juticalpa Vs Marathón

Real España Vs Honduras Progreso

Vida Vs Motagua

Olimpia Vs UPN

11:20 AM: Jornada 3

Platense Vs UPN

Juticalpa Vs Honduras Progreso

Real de Minas Vs Vida

Marathón Vs Olimpia

Motagua Vs Real España

11:17 AM: Jornada 2

Honduras Progreso Vs Motagua

Real España Vs Real de Minas

UPN Vs Marathón

Olimpia Vs Platense

Vida Vs Juticalpa

11:00 AM: OFICIAL: Así se jugará la primera jornada de la Liga Nacional de Honduras

Marathón vs Vida

Motagua vs Platense

Real Minas vs Olimpia

Juticalpa vs Real España

UPN vs Honduras Progeso

10:57 AM: La primera vuelta tendrá dos jornadas de entre semana, la segunda se jugará toda sábado o domingo.

10:52 AM: OFICIAL: Torneo Apertura arrancará el 28 de julio y la final sería el 15 o 16 de diciembre.

10:50 AM: El torneo arrancará, es casi un hecho, el 27 o 28 de julio. Depende que el Honduras Progreso juegue o no de local.

10:47 AM: Cada equipo de la Liga tomará un número del 1 al 10 y este se introducirá en un programa, en click bastarán los parámetros establecidos y un click para obtener el nuevo calendario de Liga.





10:45 AM: En cada una de estas propuestas se toma a consideración fechas Fifa, Liga de Concacaf, feriado de octubre , la Copa Presidente, entre otros.





10:42 AM: Hay cinco opciones de cronogramas que son examinadas para luego entrar al sorteo de cómo se enfrentarán los equipos jornana a jornada.



10:40 AM: El procedimiento no es tan simple pues los representantes de equipos y los miembros de la junta directiva analizan diversas propuestas de las fechas en que se puede desarrollar el torneo.

10:37 AM: El calendario del Apertura 2018 se definirá mediante un novedoso sorteo, pero antes lo miembros de Liga Nacional analizarán distintas opciones.



10:05 AM - Miembros de la junta directiva de la Liga Nacional han tenido una discusión de un calendario previo a ser elaborado el oficial.