Kanté, el futbolista de Francia que recogía basura de niño

Cuando escuchas el nombre de N'Golo Kanté, a tu mente viene un pequeño futbolista guerrero de 1, 68 metros que juega en el Chelsea y en la Selección de Francia y que además destaca con su actuación dentro del terreno de juego. Una mutación entre Makelele y Patrick Vieira.

Hoy la vida y el fútbol ha premiado a ese hombre con una final de un Mundial, pero detrás de esa careta aguerrido que corre incansablemente tras el balón en cada jugada hay una historia por contar.

Hace más de 20 años cuando la Francia del propio Zidane, Lilian Thuram y hasta del ahora técnico Didier Deschamps levantaron su primer título de la Copa del Mundo, Kanté yacía en las calles de París recogiendo basura con su padre.

No tuvo una infancia como todos, pero al menos tuvo lo necesario para sobresalir y estudiar contabilidad en el colegio.

En sus comienzos en el fútbol, tampoco la tuvo fácil. Su padre falleció y tuvo que hacer sus pininos solo, aunque en un principio fue rechazado por su estatura. El US Boulogne fue el primero en confiara en él, ahora es uno de los centrocampistas más cotizados.

Algunas disticiones individuales top

Jugador francés del año 2017

Jugador del Año de la Premier League 2017

Premio The Best FIFA (9°) 2017

Mejor Jugador del Chelsea F. C. 2017

Mejor Jugador del Leicester City 2016



Clubes

US Boulogne / 2011 – 2013

Caen / 2013-2015

Leicester City / 2015-2016

Chelsea / 2016- presente