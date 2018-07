Así quedó elaborado calendario del Apertura 2018 de la Liga Nacional de Honduras

El torneo Apertura de Liga Nacional de Honduras tiene todo listo para que arranque luego que en sesión ordinaria la junta directiva desarrolló el calendario donde el actual campeón Marathón debuta en el Yankel Rosenthal ante el Vida.

El certamen dará inicio el sábado 28 de julio en la ciudad de San Pedro Sula y culminará con la Gran Final el 15 o 16 de junio.

Por su parte el benjamín de la Liga, el Real de Minas hace sus estreno en el máximo circuito ante el Olimpia en Siguatepeque a las 4:00 de la tardes.

Para la jornada cinco se juegan los clásicos sampedranos y capitalinos, en el estadio Morazán la Máquina recibe a Marathón a las 7:00 PM.

El Torneo de Reservas comenzará 15 días después de arrancado el Apertura 2018.

JORNADA 1

Marathón-Vida (28/07/18, 3:00 PM)

Real de Minas-Olimpia (28/07/18, 4:00 PM)

UPNFM-Honduras Progreso (28/07/18, 6:00 PM)

JuticalpaFC-Real España (29/07/18, 2:00 PM)

Motagua-Platense (29/07/18, 4:00 PM)

JORNADA 2

UPNFM-Marathón (04/08/18, 6:00 PM)

Honduras Progreso-Motagua (04/08/18, 7:00 PM)

Vida-Juticalpa FC (05-08-18, 3:00 PM)

Olimpia-Platense (05/08/18, 4:00 PM)

Real España-Real de Minas (05/08/18, 6:00 PM)

JORNADA 3

Marathón-Olimpia (11/08/18, 3:00 PM)

Juticalpa FC-Honduras Progreso (12/08/18, 2:00 PM)

Platense-UPNFM (12/08/18, 3:00 PM)

Real de Minas-Vida (12/08/18, 3:00 PM)

Motagua-Real España (12/08/18, 4:00 PM)

JORNADA 4

Juticalpa-Marathón (15/08/18, 7:00 PM)

Real España-Honduras Progreso (15/08/18, 7:00 PM)

Vida-Motagua (15/08/18, 7:00 PM)

Olimpia-UPNFM (15/08/18, 7:00 PM)

Platense-Real de Minas (15/08/18, 7:15 PM)

JORNADA 5

UPNFM-Vida (18/08/19, 6:00 PM)

Real España-Marathón ( 18/08/18, 7:00 PM)

Real de Minas-Juticalpa (18/08/18, 7:00 PM)

Honduras Progreso-Platense (18/08/18, 7:15 PM)

Motagua-Olimpia (19/08/18, 4:00 PM)

JORNADA 6

Marathón-Real de Minas (25/08/18, 2:00 PM)

Juticalpa FC-Olimpia (26/08/18, 2:00 PM)

Platense-Real España (26/08/18, 3:00 PM)

Vida-Honduras Progreso (26/08/18, 3:00 PM)

Motagua-UPNFM (26/08/18, 4:00 PM)

JORNADA 7

Honduras Progreso-Real de Minas (31/08/18, 7:00 PM)

Marathón-Motagua (01/09/18, 3:00 PM)

UPNFM-Juticalpa (01/09/18, 6:00 PM)

Vida-Platense (02/09/18, 3:00 PM)

Olimpia-Real España (02/09/18, 4:00 PM)

JORNADA 8

Real España-Vida (08/09/18, 7:00 PM)

Real de Minas-UPNFM (08/09/18, 7:00 PM

Honduras Progreso-Olimpia (08/09/18 7:15 PM)

Platense-Marathón (09/09/18, 3:00 PM)

Motagua-Juticalpa FC (09/09/18, 4:00 PM)

JORNADA 9

Juticalpa FC-Platense (12/09/18, 2:00 PM)

Marathón-Honduras Progreso (12/09/18, 3:00 PM)

Real de Minas-Motagua (12/09/18, 3:00 PM)

UPNFM-Real España (12/09/18, 6:00 PM)

Olimpia-Vida (12/09/18, 7:00 PM)

Segunda vuelta

JORNADA 10

Platense Vs Motagua (16-09-18- 3:00 PM)

Honduras Progreso Vs UPN (14-09-18- 7:15 PM)

Real España Vs Juticalpa (15-09-18- 7:00 PM)

Vida Vs Marathón (16-09-18- 3:00 PM)

Olimpia Vs Real de Minas (16-09-18 4:00 PM)

JORNADA 11

Motagua Vs Honduras Progreso (23-09-18- 4:00 PM)

Real de Minas Vs Real España (23-09-18 - 3:00 PM)

Marathón Vs UPN (22-09-18- 3:00 PM)

Platense Vs Olimpia (23-09-18- 3:00 PM)

Juticalpa Vs Vida (23-09-18 2:00 PM)

JORNADA 12

UPN Vs Platense (29-08-19- 6:00 PM)

Honduras Progreso Vs Juticalpa (28-08-19- 7:15 PM)

Vida Vs Real de Minas (30-08-19 3:00 PM)

Olimpia Vs Marathón (30-09-18- 4:00 PM)

Real España Vs Motagua (29-09-18- 7:00 PM)

JORNADA 13

Real de Minas Vs Platense (06-10-18- 4:00 PM)

Marathón Vs Juticalpa (06-10-18- 3:00 PM)

Honduras Progreso Vs Real España (06-10-18- 7:15 PM)

Motagua Vs Vida (07-10-18- 4:00 PM)

UPN Vs Olimpia (06-10-18- 6:00 PM)

JORNADA 14

Marathón Vs Real España (13-10-18- 3:00 PM)

Vida Vs UPN (14-10-18- 3:00 PM)

Olimpia Vs Motagua (14-10-18- 4:00 PM)

Juticalpa Vs Real de Minas (14-10-18- 2:00 PM)

Platense Vs Honduras Progreso (14-10-18- 3:00 PM)

JORNADA 15

Real España Vs Platense (20-10-18 7:00 PM)

Honduras Progreso Vs Vida (19-10-18- 7:15 PM)

Real de Minas Vs Marathón (20-10-18- 4:00 PM)

Olimpia Vs Juticalpa (21-10-18- 4:00 PM)

UPN Vs Motagua (20-10-18- 6:00 PM)

JORNADA 16

Real de Minas Vs Honduras Progreso (27-10-18- 7:00 PM)

Juticalpa Vs UPN (28-10-18- 2:00 PM)

Real España Vs Olimpia (27-10-18 7:00 PM)

Platense Vs Vida (28-10-18 3:00 PM)

Motagua Vs Marathón (28-10-18 4:00 PM)

JORNADA 17

Marathón Vs Platense (03-11-18- 3:00 PM)

Vida Vs Real España (04-11-18- 3:00 PM )

Olimpia Vs Honduras Progreso (04-11-18- 4:00 PM)

UPN Vs Real de Minas (03-11-18- 6:00 PM)

Juticalpa Vs Motagua (04-11-18- 2:00 PM)

JORNADA 18

Platense Vs Juticalpa (10-11-18- 7:00 PM)

Motagua Vs Real de Minas (10-11-18- 7:00 PM)

Real España Vs UPN (10-11-18- 7:00 PM)

Honduras Progreso Vs Marathón (10-11-18- 7:00 PM)

Vida Vs Olimpia (10-11-18- 7:00 PM)