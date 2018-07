Osman Madrid hace oficial la salida de Luis Ovalle de Olimpia

Osman Madrid estuvo presente en la elaboración del calendario de la Liga Nacional en San Pedro Sula y tocó varios temas con los medios de comunicación que lo abordaron.

El vicepresidente de los albos oficializó la salida del panameño Luis Ovalle y no descartó que Hendry Thomas fiche con el club, además se refirió a Rubilio Castillo.

Calendario: “Es lo que salió ahí y vamos a ver como se inicia el torneo, los más importante no es el calendario, los más importante es que hayan buenos campos de fútbol, buenos balones para que el espectáculo sea bueno”.

Presión: “Nosotros esas presiones que vienen de afuera no las tomamos, la presión la tenemos de forma permanente. Vamoa a tratar de competir y si se puede bueno y sino hay que seguir trabajando".

Plantel: "Todo es decisión de Nahún, veremos qué es lo que pasa y si él necesita que venga otro jugador en alguna posición vamos a hacer algún esfuerzo. El lunes vamos a tener una reunión con el técnico y ahí vamos a definir algunas cosas”.

John Paul Suazo: “Cuando uno hace las cosas correctamente no tiene porque preocuparse. Nosotros consultamos, confiamos en la palabra de él y ahora será registrado a favor del club”.

Hendry Thomas: “Él pidió permiso para entrenar y nosotros no cerramos la puerta a ningún jugador. Más que son jugadores que el equipo percibió servicios profesionales de parte de él y recursos. Le abrimos las puertas y si está en condiciones puede tener la oportunidad. Veremos que necesita el cuerpo técnico”.



Sin título: “Esto es un juego y puede suceder. Sabemos presión que hay de la afición. Todos los días convivimos con presión porque sabemos Olimpia lo necesita permanentemente para que pueda estar compitiendo bien porque el equipo ha acostumbrado a su afición a estar permanente en la cúspide”.

Rubilio Castillo: “Es un jugador que cualquier equipo lo quisiera tener en sus filas, es un goleador. No sé cómo está su situación. Escuché unas declaraciones que quiere salir al exterior. Nosotros tenemos bastantes delanteros y hasta ahora Nahún no nos ha dado la información que hará con algunos de ellos. Hasta ahora no tenemos ningún contacto con Rubilio”.

Luis Ovalle: “Nahún tomó la decisión que no regresara, ya se envió el pase de él. Seguramente jugará en otro lado porque tiene condiciones”.