Horacio Londoño es presentado por el Boca Junior de Tocoa

Luego de dejar el Honduras Progreso por no llegar a un acuerdo con la directiva rivereña, el técnico colombiano Horacio Londoño fue presentado con bombos y platillos en el Boca Junior de Tocoa Colón.

Muy contento por su regreso a la ciudad del Bajo Aguan (ya dirigió al Real Sociedad), Londoño agradeció por una nueva oportunidad y recordó su pasado por el Honduras Progreso.

“Muy contento de estar con ustedes, veo cosas nuevas en Tocoa que me alegran, ya tengo tiempo de estar viniendo a esta ciudad, me siento como familia adoptiva por aquí. Si Dios me trajo al Boca fue por algo, en mi anterior equipo, un mes antes de llegar yo lo daba por descendido por estadísticas, y cuando me llamaron, llegué para cambiar esas palabras”, dijo Londoño.

Y agregó: “Hoy estoy acá porque creo que soy uno de los responsables que esta ciudad de Tocoa no tenga equipo en Liga Nacional, porque atrás de esa institución hay malos resultados de cuando yo estuve, ahora Dios me esta poniendo en Boca para llevarlo a Primera División”.

Londoño, además agregó que lo pensó mucho para asumir el cargo y llevar ese nuevo proyecto, pero que siempre había querido dirigir un equipo en el Ascenso.

“Tomé el proyecto porque era Tocoa, realmente no quería, lo pensé varias veces pero mi familia me dijo que era uno de los lugares donde me han tratado muy bien, pero este es un trabajo de todos, y los que les pediré es que no nos dejen solos,” concluyó.