Courtois no descarta el Real Madrid: "Hablaré con mi representante"

El portero de la selección belga Thibaut Courtois, señaló que en los próximos días hablará con su representante para definir su futuro y que no descarta ir al Real Madrid.

Al ser preguntado si descartaba jugar en el conjunto madridista el portero del Chelsea respondió "no" de forma tajante.

"Dije que después del Mundial hablaría de mi futuro pero no que nada más salir del vestuario tras el último partido o tuviera y definido. En los próximos días hablaré con mi representante para ver y con el Chelsea", apuntó.

"Voy a hablar con mi agente a ver cuáles son las posibilidades. Todas las opciones son válidas para mí", agregó.

Asimismo, se refirió a Eden Hazard, que también suena para el Real Madrid. "Eden debe quedarse conmigo, para siempre. Donde sea que yo esté me llevaré a Hazard. Y él me lleva con él también".

Vale la pena mencionar, volviendo al tema del Real Madrid, que el fichaje del portero belga ya lo dan por hecho en España. Solo se está a la espera del comunicado oficial.

El Real Madrid ofrecería al portero de 26 años un contrato de cinco años a razón de 11 millones de euros brutos por cada uno de ellos.

SOBRE BÉLGICA EN EL MUNDIAL

Sobre el papel de Bélgica en el Mundial se mostró satisfecho tras ganar a Inglaterra. "Me sentí bien; volví a ser determinante para el equipo porque no hace falta hacer diez paradas. A veces una parada importante marca un partido", dijo.

El jugador del Chelsea recalcó, no obstante, que Bélgica aspiraba a todo en Rusia. "Quedar tercero y hacer historia es algo bonito pero este equipo quieren más y lo único es que aspirábamos a todo".

Courtois también quiso matizar las críticas a Francia y a su estilo de juego que realizó después del partido de semifinales. "Puede que haya reaccionado un poco demasiado duro. Vi las reacciones, vi que a los franceses les sentó mal".

"Estaba caliente, dos minutos después de perder una semifinal y en la que no sientes que seas peor que el rival. Eso no quiere decir que no jugaran bien. Francia hizo todo para que no pudiéramos hacer nuestro juego", indicó.

"Griezmann tiene razón en decir que lo más importante es ganar", añadió Thibaut Courtois.