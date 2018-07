Amado Guevara criticó el arbitraje de Néstor Pitana en la final de Rusia 2018

El penal que sancionó Néstor Pitana a favor de Francia generó mucha polémica pues el réferi argentino tuvo que acudir al VAR para sancionarlo.

En redes sociales las críticas no se hicieron esperar y proliferaron. “Otro error! Perisic no puede quitar la mano. Matuidi quiere cabecear, mide mal y no la da con la cabeza. Perisic se encuentra la bola. Para mí, no es penalti”, escribió en sus redes sociales Iker Casillas.

De las figuras hondureñas, quien opinó fue Amado Guevara el cual escribió: “No puede arruinar una final de un Mundial este señor”, tuiteó el excapitán de la selección.

JUGADA DONDE PITANA TUVO QUE IR AL VAR:







