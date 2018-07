Iker Casillas cuestiona el uso del VAR en la final del Mundial Rusia 2018

El exseleccionado nacional con España, Iker Casillas cuestionó y criticó el uso del VAR en la final del Mundial Rusia 2018 tras dos jugadas claras que incidieron en el marcador ante las decisiones del árbitro argentino Néstor Pitana.

Una de ellas fue la que se produjo en la acción del autogol de Mario Mandžukić proveniente de una falta inexistente a unos metros del área. La segunda fue en defensa de Perisic cuando toca involuntariamente el balón con la mano. "Para mí, no e penalti".

"Sinceramente, no entiendo muy bien el uso del VAR. El árbitro señala una falta que no es a Griezman. Gol de Francia en esa acción. No pasa nada", decía.

Por su parte, el posteo del arquero vino seguido de una respuesta del delantero uruguayo, Luis Suárez.

Con ello y los otros dos tantos de Paul Pogba y Kylian Mbappé, Francia se puso arriba con el marcador definitivo de 4-2 que los hizo levantar su segundo campeonato mundial en la historia.