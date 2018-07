Benzema, el que pudo y no fue: "Felicidades chicos; bien hecho"

Karim Benzema, delantero del Real Madrid, felicitó a la selección francesa por ganar el Mundial de Rusia tras derrotar a Croacia 4-2 en la final disputada en Moscú.

El ariete galo, que no fue convocado por Didier Deschamps para participar en la Copa del Mundo, envío un mensaje vía Instagram a los jugadores que representaron a su país con una foto del defensa Raphael Varane abrazado a sus compañeros.



"Felicitacion les gars!!! Well done. World champs (felicidades chicos!!! Bien hecho. Campeones del Mundo", escribió Benzema.



El jugador blanco no juega un partido con Francia desde el 8 de octubre de 2016, cuando participó en un amistoso que el combinado galo ganó 4-0 a Armenia y en el que marcó dos goles. Un mes después, fue apartado por el "Caso Valbuena" y desde entonces no ha vuelto a la selección.