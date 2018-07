A Diego Vázquez le preguntan por Rubilio Castillo y su respuesta es clara

Tras el empate 1-1 ante Alajuelense, Motagua seguirá sus últimos días de preparación de cara a los tres torneos que tienen enfrente como la Liga Nacional, Concacaf y Copa Presidente.

Diego Vázquez, técnico de los azules, luego de la paridad ante los costarricenses fue preguntado por el tema de Rubilio Castillo, jugador que no decide si continuará con ellos o se irá de forma definitiva.

¿Lo seguirá esperando?, le consultaron. "Nos enfocamos en lo que tenemos, no hacemos suposiciones de nada, tenemos muy buenos jugadores, tenemos una idea de juego bastante clara, eso me pone contento porque el equipo no pierde el nivel", dijo.

Es elocuente. El estratega de los azules le resta importancia al tema de la no renovación momentánea del mejor delantero motagüense de los últimos años y trabaja en base a lo que tiene.

¡EL MERCADO DEL FÚTBOL HONDUREÑO!

Rubilio Castillo no ha renovado con el cuadro capitalino y ante eso, entrena con el Vida de La Ceiba para no perder su estado físico; espera ofertas de la MLS pero tampoco descarta seguir negociando con Motagua.