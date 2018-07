Momento en el que Mendy cambia su camiseta por un sombrero de charro

El defensor francés, Benjamin Mendy intercambió su camiseta inédita de la celebración con las dos estrellas de campeón por un sombrero de charro tras levantar el título ante Croacia en la final del Mundial.

Al jugador del Manchester City le llamó la atención el accesorio que estaba usando de los hinchas y resultó que este era de origen mexicano.

Después del partido el mismo fanático contó su experiencia del intercambio para la historia que hizo con el fubtolista.

"El sombrero rojo lo cambiamos en el partido entre Bélgica y Francia, el azul lo teníamos al final del partido de Francia y nos acercamos a la cancha. Desde la grada le gritamos a Matuidi, Griezmann, a todos los que pasaron y cuando pasó Benjamin Mendy, le grité ‘Manchester City’,entonces volteó, se acercó y le dimos el sombrero", dice.

Y agrega: "Él me dio su playera con las dos estrellas de campeón del mundo y me dijo que lo disculpara porque no tenía número".