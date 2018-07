Messi y su compañero de selección con el que casi se va a los golpes

Era la Copa América 2011. Lionel Messi tenía 24 años y ya era considerado el mejor futbolista del mundo. Sin embargo, a Nicolás Burdisso no le importó el currículum de su compañero y, acostumbrado a tener voz de mando, le marcó la cancha.



Fue en la fría noche del 6 de julio de 2011, cuando la selección argentina empató sin goles frente a Colombia, por la Copa América de aquel año. Y se fue silbada por los hinchas.

"Discutimos adentro de la cancha por ciertas cosas; él quería la pelota, yo se la quería dar pero no podía. Él estaba incómodo con el partido, yo estaba incómodo con la situación, entramos al vestuario peleando, lo veo que viene, me paré y… nos separaron", comentó el ex defensor del Boca Juniors.



"¿Vos le dijiste algo así como 'pendejo, se corre hasta el final'?", lo interrumpe el conductor. "Esas son cosas que se dicen adentro, en el vestuario, es muy del fútbol", no lo desmintió el zaguero ex Roma.

"Lionel tiene un carácter fuerte y está bien que sea así; yo también tengo carácter fuerte", agregó.



"¿Después quedaron bien?", le consultaron. "Sí, sí", respondió Burdisso, antes de soltar una carcajada. "Yo no volví nunca más a la Selección", subrayó, despertando las risas de todos los presentes en el estudio.



Después, Nico Burdisso aclaró: "Volví pero me rompí la rodilla. Con él no tengo ningún problema. Leo es un personaje que no te permite estar distanciado y a mí tampoco me gusta estar con problemas".