Rubilio Castillo: "Le estoy apuntando a la Primera División en Europa"

El futuro del delantero Rubilio Castillo ha sido una de las incógnitas en los últimos días, luego que se conociera que el jugador no renovara con el Motagua y que estaba a la espera de ofertas del extranjero.

MERCADO: Otro hondureño a Portugal y club ya negocia con Motagua por Harold Fonseca

Pero luego de tanta espera, el delantero se ha pronunciado el respecto y ya adelantó que su futuro está lejos de Honduras. El viejo continente le espera si nada llega a fallar.

“Ya en estos días espero que se logre concretar todo. Esta semana es clave para definir el equipo donde voy a estar”, comenzó diciendo.

Y es que Rubilio explica que su único inconveniente a la fecha es. “Que manden algunos documentos y ponernos de acuerdos. Estamos ultimando detalles, ya no puede seguir pasando el tiempo, sé que el torneo local ya comienza y el mercado de fichajes se abrieron. Espero en Dios sea la mejor decisión”.

A pesar de no revelar el nombre del equipo con el que estaría jugando adelantó que. “No puedo decir. No me gustaría entorpecer la negociaciones, pero sí es una buena liga y espero que en estos días se pueda concretar todo”.

Pero si dijo. “Le estoy apuntando a Europa, espero que las cosas se puedan dar y siempre tranquilo. Creo que ejercitarme con el Vida me va mantener para llegar bien al torneo que voy a estar”.

Además dejó en claro. “Le estoy apuntando a la primera división de Europa, espero que se den las negociaciones. Pero hay otras opciones que también se pueden tomar en cuenta, pero primero Dios le estoy apuntando para irme afuera y en caso estoy negociando con un equipo local”.

Y es que en el país se había hablado de su alto precio y que por eso no había arreglado con Motagua. “Cada quien pone su precio, yo pongo el mío y cada quien se valora, uno sabe lo que vale y estoy a la espera que se logre las opciones”.

Rubilio Castillo tiene claro que si se marcha a Europa, su vida y la de su familia podría cambiar para bien.

“Jugar en Europa te garantiza muchas cosas y sino es allá, pues hay que arreglar un buen contrato, permanecer unos buenos años y regresar con otra mentalidad”, indicó.

Rubigol podría dejar el país y convertirse en un legionario más.

DATOS:

- En su paso por el Motagua, el delantero logró anotar 76 tantos, uno menos que Antonio Obando, máximo goleador de las águilas azules.

- El último equipo al que le anotó gol en la Liga Nacional fue al Juticalpa, le hizo dos, el pasado 12 abril 2018 en el triunfo 3-2 de su equipo.