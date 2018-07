Hendry Thomas podría ser inscrito por Olimpia para el Apertura 2018

Hendry Thomas sigue entrenando a tope en pretemporada y Olimpia ya analiza la posibilidad de inscribirlo para el torneo Apertura 2018 en Honduras. Así lo confirmó el técnico Nahún Espinoza.

"Thomas necesita tiempo, pero como es un jugador que no ocasiona ningún costo entonces no hay problema. Tenemos que evaluar muchas cosas. Su peso corporal, su estado físico, una vez cumpla esos requisitos las condiciones no se pierden, el ritmo solo se logra entrenando y jugando", inició contando el timonel albo previo al entreno de este martes.

Y agregó: "Puede ser inscrito porque no tiene un costo. El gasto que generaba Wilson (Palacios) era mínimo y ahora lo digo, por eso estaba en el plantel. Recuerde que estuvieron mucho tiempo parados, Olimpia es un equipo profesional, pero como no ocasionaba costo mayor no generaba problemas".

Desfase en la zaga central que podría llenar Thomas

Nahún asegura que Dabirson Castillo, José García y Elvin Casildo son jugadores con las mismas características y esto genera un vacío en la zaga merengue.

"Necesitamos un jugador que salga claro con el balón. Si Thomas se pone bien podría ser esa pieza, si no, tendremos un desfase que debemos solucionar", cerró.