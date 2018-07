Olimpia analiza ceder jugadores a Vida, Juticalpa y Honduras Progreso

Nahún Espinoza todavía no da por cerrado el tema de fichajes en el Olimpia. Tiene pendiente una reunión con la directiva en la que decidirá eso y hasta el futuro de varios juveniles.

"No puedo decir que se cerró el tema de fichajes, anoche (lunes) teníamos una reunión pero no pude estar porque me enfermé. Cuando hablemos tendremos que definir si se puede hacer otra contratación, yo debo dar un informe más concreto de lo que tenemos y la visualización a futuro", contó.

¿En qué posiciones se reforzarán? "Hasta que no hable con los directivos no puedo dar nada, debemos ver el tema de presupuesto y definir todo para los jugadores jóvenes, algunos se van a ir por oportunidad que necesitan y no por capacidad".

Lo que sí dejó claro Nahún es que las nuevas incorporaciones serán de fuera de las fronteras catrachas. "Solo que haya quedado uno muy bueno a la deriva podríamos pensarlo, de lo contrario lo de nacionales está cerrado y de extranjeros sigue abierta".

Nahún Espinoza espera esa junta don la dirigencia para definir el futuro de varios de los juveniles que podrían irse a préstamo.

" Ya cedimos a Rembrandt Flores y Jorge Álvarez, estamos en el proceso de José Mario Pinto. Ceder a otro jugador a un mismo equipo o más de dos jugadores no estoy de acuerdo, solo dos máximo podríamos prestarle", dijo.

El futuro de Rembrand sería Lobos de la UPNFM. "El primer informe es que va a la UPNFM, igual que Jorge a quien le dije que si destacaba iba a regresar, igual que Rembrandt. Es cuestión que rindan como Mayron Ariel Flores y Elmer Güity ".

Mejorar relaciones con Vida, Juticalpa y Honduras Progreso

La intensión de Nahún es enviar a varios de los jugadores a otros equipos para que consigan más minutos y puedan volver. También para que esto abra puertas más adelante.

"Me gustaría que uno se fuese al Vida, otro a Juticalpa y otro a Honduras Progreso. Generar alianzas con los equipos, por si nos interesa en un futuro ellos también nos puedan prestar futbolistas. Olimpia está en disposición de ayudar siempre, lo que pasa es que no se dice".

Habló de otros temas:

Descarta un refuerzo uruguayo:

Era el que deseábamos, pero hubo otros contratiempos. Esto es de costos, de nivel futbolístico y no se ha podido. Si me agradaba, tenía currículo, pero está prácticamente está descartado".

Sobre los refuerzos:

"Estamos por buen camino, pero podríamos mejorar el plantel. Olimpia es un equipo que sus estándares son altos, con jugadores de bien perfil que jueguen bien al fútbol".

¿Muy tarde para fichar?:

"Podría ser un poco tarde en cuanto a la preparación, pero en cuanto al futuro, estamos en una situación de no cometer errores en las contrataciones porque el equipo lleva muchos años fichando jugadores que no han rendido. No se puede equivocar y derrochar dinero".

Sobre Leandro Motta:

"Un extranjero no se puede evaluar solo por un video. Por ejemplo Leandro ya viéndolo aquí tengo mucha ilusión que pueda rendir. Es técnicamente muy bueno, es la posición que necesitamos, le puede dar claridad al juego de mediacancha".

Deybi Flores:

"Me ha dejado buena impresión, Ariel (Flores) va por buen camino, igual Alejandro (Reyes), (Patón) Mejía en la recuperación. Pretendemos enriquecer este sector porque adelante tenemos bastantes opciones.

Sus objetivos:

"Siempre deportivos. Este era un plantel de 30 a 33 jugadores, se puede reducir a menos, pero hay una Selección que va a jugar en Colombia y eso trastoca el trabajo porque son dos semanas que Edwin, Axel y Jose Garcia estarán fuera. Por eso habíamos pedido que hicieran pretemporada y lo conseguimos".