Hernán "Bolillo" Gómez renuncia como entrenador de Panamá

Luego de cuatro años de proceso desde que fue anunciado como entrenador de Panamá en febrero de 2014, el técnico colombiano Hernán "Bolillo" Gómez ha presentado su renuncia oficial como seleccionador de Panamá, así lo anunció la Federación de Fútbol de ese país este martes.

El DT de 62 años se despidió a través de una emotiva carta en la que agradeció al pueblo panameño su cariño durante su proceso donde los llevó a disputar su primer mundial donde no tuvieron una buena actuación siendo la peor selección del campeonato.

ASÍ QUEDÓ PANAMÁ EN EL MUNDIAL DE RUSIA 2018

“A veces es muy difícil mover los pies de donde se pone el corazón y es lo que me pasa a mí con la Selección de Panamá, donde he puesto mi corazón, trabajo y empeño por lograr un sueño en el que me metí con todos los panameños un 15 de febrero de 2014, el sueño de que Panamá estuviera en el mundial de fútbol”, señala el ‘Bolillo’ en la misiva.

El colombiano ahora podría asumir un nuevo a reto a nivel de selecciones, pues se menciona que es virtual DT de Ecuador, selección a la que llevó al mundial de Corea y Japón en el 2002.