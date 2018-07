Félix Crisanto sobre Lobos BUAP: "Entre hoy y mañana se definirá todo"

El lateral derecho Félix Crisanto sigue entrenando con el Motagua, pero confirmó que las pláticas con el equipo mexicano Lobos BUAP están muy avanzadas y podría marcharse pronto del país.

"Estoy pensando en el torneo de Apertura 2018 y la oportunidad de salir al extranjero, si no se da la opción de irme me quedo con el equipo porque tengo un año de contrato. Pero lo más importante es que se arranque de la mejor manera el campeonato", dijo Crisanto.

Una de las cosas que aseguró el defensor hondureño es que. "Son pequeños detalles los que hacen falta, la directiva está trabajando todo eso, hasta ahora no me han dicho nada, pero espero que en los próximos días se pueda concretar todo para salir del país".

Los Lobos BUAP ya contrataton al catracho Michaell Chirinos y es uno con los que más comunicación tiene Crisanto en los últimos días para conocer un poco más del club mexicano.

"Con Michaell Chirinos hablamos todos los días para saber cómo está la situación del equipo y me cuenta las cosas, pero solo falta que la directiva pueda concretar todo para irme. En México es un fútbol rápido, con mucha técnica y hay muchos jugadores que les gustaría ir a esa liga y espero lograrlo", indicó.

Además Félix ya tuvo la oportunidad de conversar con el estratega del conjunto azteca y es algo que lo motiva más.

"Con el técnico (Paco Palencia) tuve una plática y entre hoy y mañana se va definir todo, espero sea lo más pronto para saber si me quedo o me voy del país. Lo que pude conversar me explicó que me miró en la Selección y que me ha seguido, es algo importante porque cuando un técnico lo pide a uno es por algo bueno y por eso espero que se confirme el fichaje".

Y agregó: "Salir del país es lo más importante que espera un jugador, pero si no se da seguiré entregando lo mejor para ayudar al Motagua a lograr cosas importantes. Beckeles ha hecho las cosas bien y es un buen ejemplo de seguir, la mentalidad es ir hacer las cosas bien para abrirle puertas a otros hondureños".

La confianza que mantiene el futbolista hondureño por salir es muy alta y es por eso que ya habla de lo podría ser su primera experiencia en el extranjero.

"Miro mucho el fútbol mexicano y lo conozco bien, si se concreta de posibilidad de irme trataré de adaptarme lo más pronto posible. La directiva me confirmó que ya estaban hablando con el club mexicano y que todo iba bien, creo que está muy cerca de que todo se concrete la directiva lo está manejando muy bien", comentó.