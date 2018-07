Nahún Espinoza se encanta por su nuevo fichaje, Leandro Motta

En los últimos años el tema de los fichajes en el Olimpia se ha convertido en el talón de aquiles, ya que no han logrado dar el rendimiento esperado en un club que exige tener a los mejores jugadores del país.

Luego de dar de baja a los tres últimos fichajes del extranjero: Jaime Córdova, Nicolás Del Grecco y Luis Ovalle, ahora el club solo ha traído uno, Leandro Motta, un brasileño que al parecer comienza a gustar a su entrenador.

"Esperamos que Leandro se adapte rápido, pero con lo que le hemos visto estoy muy contento", comenzó diciendo Nahún Espinoza.

Y es que el timonel merengue deseaba tener un volante creativo con características ofensivas y al parecer en él las encontró. "técnicamente es muy bueno, es la posición que necesitamos de mediocampo hacia adelante. Le puede dar claridad al juego en la mediacancha".

Además adelantó que en esa posición podría tener grandes socios en el club. "Las combinaciones posibles, ya que Deybi me ha dejado una gran impresión, Ariel Flores va por buen camino, Alejandro Reyes y German Mejía en la recuperación".

"Leandro Motta la primera impresión que me da, es que es un buen jugador. Ya en el vídeo ya lo vi y ahora aquí tengo mucha ilusión que pueda rendir, pero hasta que no juguemos partidos concretos no sabremos cual es su verdadero nivel", finalizó.