Leandro Motta: "No soy igual a Neymar, pero soy técnico"

Una semana después de haber llegado al país, el delantero brasileño del Olimpia, Leandro Motta habló con la prensa sobre su adaptación a la capital y al fútbol del hondureño.

"Me estoy sintiendo muy bien, pero no hablo perfecto, es un poquito lo que voy hablar. Del equipo conozco poco, sé la grandeza de este equipo en Centroamérica y estoy muy feliz de estar acá", comentó

Luego de los buenos comentarios del técnico del Olimpia, el jugador solo se limitó a decir. "Estoy haciendo lo que soy, nada me impresiona, estoy feliz y vamos a trabajar juntos para poder ser campeones".

En cuanto la adaptación."Creo que será buena, rápida. El clima es igual a Brasil, la comida, hablo poquito, no perfecto y en menos de un mes estaré".

Sobre su opinión del fútbol hondureño. "Todos tienen una buena base, un buen equipo, miramos la copa del mundo, entonces no hay ninguno que no sepa jugar al fútbol".

Y de sus cualidades técnicas. "Yo soy técnico, tengo una buena velocidad, soy el que está en los vídeos y vengo para acá para dar ser una gran potencia. Juego en punta y atrás del delantero".





Pero deja claro que: "no soy igual a Neymar, pero soy técnico, rápido igual a ellos".

Después de conocer lo que es el fútbol hondureño asegura. "Mi preocupación está en poder jugar rápido, estar bien físicamente para evitar contacto, yo no soy un jugador duro, mi fuerte es driblar, dar un buen pase".

El volante ya se dio cuenta lo que representa formar parte del Olimpia. "Miro mi instagram, el facebook y tengo muchos mensajes para mirar la gran dimensión que este equipo es. Es normal en todo los equipos que he jugado".

En cuanto su trayectoria. "Yo salí de Fluminense, pero salí a Europa prestado y después me fui libre para Malta, donde jugué en un gran equipo y ahora estoy contento por estar en un gran equipo".

Leandro deja claro que no está al cien por ciento. "No estoy bien, pero creo que en unas semanas estaré perfecto para poder jugar. Me falta lo normal para poder jugar".



Sobre la comida del país. "Es igual a Brasil, arroz, frijoles, carne, pollo", ¿Baledas no has probado?, "No, esa típica, yo solo como ese tipo de comida que es normal en Brasil", finalizó.