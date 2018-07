Vargas sobre Rubilio: "Si él viene y se adapta va a ser un jugador importante"

Héctor Vargas, técnico del Marathón, adelantó este martes que ya piensa en el arranque del torneo Apertura de la Liga Nacional, pero también asegura que primero piensa en el juego del próximo sábado ante el Club La Virtud de Gracias, Lempira en el arranque de la Copa Presidente.

"Hay que trabajar para volver a los lugares de privilegio. Antes de la liga hay que dar el primer paso y ganar a La Virtud en Gracias, Lempira y asumir la copa con responsabilidad, no como le pasa a otros equipos que por eso los sorprenden", aseguró.



Sobre más fichajes en el equipo "verdolaga" Vargas dejó entre ver que enfrentarán el campeonato liguero solamente con las adquisiciones que ya se hicieron (Carlos "Chino" Discua, Marlon "Machuca" Ramírez, Roy Smith y Carlos Róchez) más la base del torneo pasado. Además el timonel anunció que dará participación a otros futbolistas que no "tuvieron tanta acción el torneo pasado".



Vargas informó que solo algo "extraordinario" permitiría al actual campeón nacional fichar a más refuerzos.



"Solo un esfuerzo extraordinario permitiría que se pudiera contratar a un jugador más, eso lo maneja la directiva. Se buscó a un delantero más, pero yo creo que no se puede sacrificar a los otros porque alguien venga. Pasa por lo económico", manifestó.

Héctor Vargas ya dirige en el Marathón al exMotagua Carlos "Chino" Discua.

SOBRE RUBILIO CASTILLO



El estratega del "monstruo verde" salió al paso, tras la posible llegada del goleador Rubilio Castillo a las filas del equipo sampedrano.



"Se había hablado de la posibilidad, pero en un principio él (Castillo) puso el techo muy alto, no sé como será el tema ahora. Después eso se terminó cayendo porque él tenía la expectativa de ir a otro equipo. Si viene, bienvenido y si no pues seguiremos igual en Marathón: sin extrañar a los que se fueron y los que están pelear por algo en el campeonato", expresó.



"Si él viene y se adapta al presupuesto que Marathón le ofrece, me parece sin ninguna duda que va a ser un jugador importante, eso ya lo demostró en Motagua", añadió.



Vargas se dirigió esta tarde junto al resto del plantel del Marathón hacia el municipio de La Lima, Cortés como parte de su pretemporada.



El técnico argentino no desaprovechó la oportunidad para lanzar dardos y aseguró que Marathón es el equipo a vencer y esto es generador de "malestar".



"Nosotros vamos a buscar ser protagonistas. Somos el ojo del huracán de los otros clubes. Ahora hay ya no dicen que Marathón es aliado de los chicos y hasta hay reuniones para bajar a Marathón de donde está.Muchas apostaron que fracasáramos", concluyó.