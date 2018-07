El Real España, listo para afrontar el duelo contra Municipal de Guatemala

El Real España se reporta listo para afrontar el duelo ante el Municipal de Guatemala este miércoles, equipo con el que se enfrentó el sábado anterior en la capital del vecino país.

Las nuevas indumentarias del Real España para el Apertura 2018

Dicho enfrentamiento dejó un resultado a favor de los chapines por 2-1, y ahora le devuelven la cortesía a los españolistas en el partido de vuelta.

Este será el último de los amistosos previo al inicio del arranque de temporada que será por el Torneo de Copa, el próximo domingo ante el CD Congolón de Ocotepeque, a las 2:00 de la tarde en el estadio John F. Kennedy.

El técnico Martín García explicó qué es lo que le ha dejado esta serie de partidos que ha enfrentado en pretemporada.

"El balance es el que buscamos, los resultados son lo de menos. Lo que tratamos de buscar es el once ideal. En Guatemala jugamos con un club que tiene 11 extranjeros y con algunos nacionalizados, un muy buen equipo y yo creo que fue un tiempo para cada uno'', indicó el entrenador uruguayo.

El 'Tato' reconoce que tienen que mejorar. "Son muchas cosas que hay que trabajar y tratar de mejorar, el futbolista es consciente y nosotros lo hablamos, pero los resultados en esta etapa son lo de menos; a partir del sábado debemos ganar lo que venga".

En cuanto a reforzar más la plantilla, el entrenador no cierra la puerta. "Hasta que no cierre el libro de pases las puertas están abiertas, estamos contentos con el plantel. Económicamente no estamos bien, así que no creo que pueda llegar alguna otra incorporación al equipo. Yo respaldo a la plantilla que tenemos".

Otra reacciones

El experimentado defensor Johnny Leverón confió en el trabajo que han realizado. "Ya todo es afinar detalles que el profe quiere del grupo y llegar de la mejor manera tanto física como mentalmente".

El volante de la realeza Mario Martínez resaltó a la plantilla. "Estamos trabajando para aportar al equipo, tenemos un gran plantel y al igual que los demás equipos nos hemos armado bien y ojalá sea un buen torneo para alcanzar cada título".

El mediocampista Jhow Benavídez destacó el significado de los amistosos disputados. "Estos partidos sirven para crear una idea de juego y conciencia de lo que el profesor está buscando. Lo importante es el funcionamiento del equipo".