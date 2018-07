El mensaje de Rubilio Castillo a la afición del Motagua al salir a Grecia

Es un hecho, Rubilio Castillo es nuevo jugador del PAS Giannina de la primera división de Grecia y debido a eso el atacante de 26 años envía un mensaje a los motagüenses.

Así es el estadio del PAS Giannina, la nueva casa de Rubilio Castillo

Rubilio recuerda lo que vivió con el conjunto capitalino y agradece por dale la oportunidad, ahora solo espera brillar en el fútbol europeo.

MENSAJE DE RUBILIO

Fueron momentos buenos y no tan buenos, siempre con la intención y mentalidad de darlo todo por esta institución



Agradecido con la Junta Directiva, Cuerpo técnico y ex compañeros que estando tantos años vinculados, luchamos y creímos siempre, pude lograr 3 títulos de Liga y siendo el máximo goleador del club.



A la afición que incondicionalmente me apoyaron y los que no también, deseo de corazón que el equipo logre los objetivos que se propone.



A la barra Revolucionarios que cuando no me iba tan bien, ellos me impulsaban a seguir adelante.



Hoy me toca despedirme y no quisiera decir adiós porque no son las palabras, pero hoy toca emprender un nuevo reto, que sé, que con la ayuda de Dios, me irá de lo mejor.



Mi mentalidad es dar lo mejor en mi nuevo equipo que me da esta gran oportunidad nuevamente en el extranjero que aprovecharé de lo mejor, agradecer a mis representantes: Paulo Hernández y Astor Henríquez que hicieron que esto fuera un hecho.