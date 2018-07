Liga Nacional le da dos semanas a Reynaldo Tilguath para terminar sus cursos

Reynaldo Tilguath sigue sin poder terminar sus clases de los niveles A y B, la Liga Nacional y la escuela de entrenadores le han dado dos semanas para que finalice lo que le resta y pueda dirigir al Real de Minas en este torneo Apertura.

INSÓLITO: Real de Minas abandona partido por decisión de Reynaldo Tilguath

Está confiado de que sí lo logrará, pero también tocó el tema de no ser así, los nuevo inquilinos en la primera división del fútbol hondureño tendrán que buscar 'otra persona'.

Este jueves, Tilguath se reunió para presentar sus papeles en el que hace constar que ya terminó el nivel C, curso que fue a sacar a Roatán, a principios de este mes.

"Son noticias positivas, la escuela de entrenadores y la federación están con la mayor dispocisión de poder complementar lo que me hace falta con las clases", empezó diciendo Tilguath.



"Es un error mío, cuando yo saqué los cursos (A y B) era un jugador profesional, no creí que cuando me retirara se me iba a presentar una oportunidad, tuve unas clases que no las terminé por diferentes motivos", explicó.



Tilguath aseguró que lo que le falta "Son clases más de la clase B" y está confiado que en estas dos semanas podrá "llenar todos estos requisitos".

¿Y si no logra sacar las clases que le faltan?

"Si no pasa, va a venir otra persona, no sé si la directiva me hará a un lado o pondrá a alguir a dirigir en los partidos y yo estar en los entrenos, cerró.