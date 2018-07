Motagua está dispuesto a vender al portero Harold Fonseca

¿Cómo quedará la situación de Harold Fonseca con Motagua? Es la pregunta que muchos aficionados azules se han planteado pues el cancerbero no ha hecho pretemporada con el club y no sabe todavía su destino.

Al arquero le quedan únicamente seis meses de contrato y la idea de los dirigentes era mandarlo a préstamo y al mismo tiempo renovarle tal como hicieron como Marlon Licona, eso no ha sucedido y hay mucha incógnita en cuanto a su futuro.

Diez ha conocido que en el seno de Motagua hay anuencia para poder venderlo pero su precio es alto, clubes como Olimpia y Real España se han interesado y en caso de salir de la institución, la dirigencia quiere sacar una buena cantidad.

Se conoció también que Diego Vázquez lo puso transferible y que el arquero lo único que quiere es jugar aunque ya no hay tanto deseo por seguir en Motagua pues la relación entre el técnico y el jugador no es la mejor.

De momento, Fonseca no sabe dónde jugará y la posibilidad de irse a Honduras Progreso a préstamo no es algo que le guste, si al final este préstamo no se concreta el arquero se quedará en el club pero con pocas o nulas posibilidades de jugar.

El 2 de julio pasado la situación se puso más color de hormiga cuando al arquero llegó a la sede y no le entregaron uniforme para entrenar, ahí se supo extra micrófonos que el cuerpo técnico comandado por Vázquez no iba a contar con Harold aunque la “barbie” ha dicho que sí cuenta con él.