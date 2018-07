Jorge Pineda sobre debut en Copa Presidente: "Debemos ir a ganar a Gracias"

El asistente técnico de Marathón, Jorge Pineda, habló en víspera del debut verdolaga en la Copa Presidente. El preparador afirmó que están convencidos "que deben ganar en Gracias".

MERCADO: Hondureño a Costa Rica, Motagua tendría otra baja y UPN sigue fichando

También está muy cercano el arranque del torneo Apertura 2018 y entrenador consideró que el Monstruo no puede "echarse a dormir" ahora que logró el campeonato nueve años después.

Pineda destaca el buen papel de los verdes en su pretemporada y espera que a la hora de la verdad sigan así: "Hemos hecho buenos partidos amistosos, hemos sacado buenos resultado y esperamos seguir en esa misma línea", manifestó.

Al ser preguntado si utilizará el equipo titular ante La Virtud en la Copa Presidente: "Sí, es la idea que tiene el profe, acuérdese que tenemos una semana para llegar bien. Estamos convencidos que debemos ir a ganar a Gracias, estamos conscientes que el jugador debe dar espectáculo", dijo.

Pineda sabe que este torneo será muy difícil y se debe mantener a tope la motivación: "Sabemos que el jugador nuestro está comprometido, sabemos que este torneo estará extremadamente competitivo, hay que buscar repetir, obviamente porque Marathón no se puede darse el lujo de lograr un campeonato nueve años después y echarse a dormir, de ninguna manera", apuntó.

No es fácil evitar la famosa "campeonitis": "Muchas veces ha pasado con otros equipos (campeones), hay un extremo relajamiento que no le permite al jugador sobresalir, cuando viene a ser la segunda vuelta andan en el quinto a sexto lugar y esa no es la idea".

Agregó que: "Desde el inicio el profe ha sido claro con su idea, con la fe que tiene de hacer de Marathón un equipo diferente, el campeonato que se logró fue a base de sacrificio y lucha. Creo que el jugador verde está convencido que tiene que ganar. Tenemos que buscar el campeonato, para eso se ha conformado un buen grupo, la directiva ha hecho todo lo necesario, lo que se espera es lo mejor".

Tiene confianza en el equipo que ha formado los verdolagas: "Creo que más que todo está la parte integral de los jugadores que han llegado, creo que con el transcurrir de los partidos esto se convertirá en un grupo importante. Hay jugadores jóvenes que vienen con la esperanza de sobresalir, esperamos que se comprometan".