Por paro de transporte, juegos de Copa Presidente pasarían a disputarse el domingo

La cuarta edición de la Copa Presidente está programada para que inicie este sábado 21 de julio, pero debido al paro de transporte, tendrá modificaciones.

Los partidos agendados para este sábado ya no se realizarán debido a que los clubes que les tocaba jugar de visita no han podido realizar el viaje porque las carreteras están tomadas por transportistas que exigen al gobierno una rebaja en los combustibles.



Olman Cerrato, uno de los encargados de esta Copa, confesó a DIEZ que a falta de confirmación, los partidos del sábado pasarán a realizarse el domingo en los mismos horarios y estadios inicialmente programados.



Esta primera etapa estaba planificada a realizarse en dos días, sábado y domingo, pero es un hecho que no podrá ser así debido a este problema de país.

JUEGOS DEL SÁQUE PASARÁN AL DOMINGO