¡La Copa Presidente arranca en su cuarta edición con 29 partidos!

La Copa Presidente está de regreso. Este domingo comienza la cuarta edición del torneo copero hondureño en Ocotepeque con un duelo interesante.

FOTOS: Las canchas y estadios donde se jugará Copa Presidente

Congolón, uno de los animadores de la Liga Mayor ocotepecana recibe la visita del Real España a las 10:00 de la mañana y con ello abren esta Copa.

Un total de 29 duelos se disputarán este domingo, entre ellos, los juegos de los cuatro grandes de la Liga Nacional. Motagua, Marathón, Real España y Olimpia.

La primera fase de la Copa Presidente terminará el próximo sábado 28 de julio en Tela cuando el equipo de esta ciudad bajo el mismo nombre reciba al Olimpia Occidental.

Domingo

Congolón vs. Real España 10:00 am en Ocotepeque

Bayer FC vs. París FC 11:00 am en Puerto Lempira

San José vs. Valencia 1:00 pm en Marcala

Atl. Morazán vs. Broncos del Sur 2:00 pm en Monjarás

Atl. Gualaco vs. Esperanzano 2:00 pm en Gualaco

El Carmen vs. Olimpia 2:00 pm en Jesús de Otoro

Juventud vs. Santos FC 2:00 pm en Danlí

Atlético Limeño vs. Pinares 2:00 pm en La Lima

La Virtud vs. Marathón 2:00 pm en Gracias

Altamira vs. Olancho FC 2:00 pm en El Paraíso

Las Delicias vs. Motagua 2:00 pm en San Francisco de La Paz

A. Calvario vs. Comayagua FC 2:00 pm en Langue

Cuevas FC vs. UPN 2:00 pm en Cantarranas

Porvenir vs. Gimnástico FC 2:00 pm en Siguatepeque

Atlético Barajas vs. Platense 2:00 pm en Copán Ruinas

Ensenada FC vs. Victoria 3:00 pm en Tela

San Lorenzo vs. Juticalpa 3:00 pm en San Lorenzo

Bucaneros vs. Real Sociedad 3:00 pm en La Ceiba

Galaxi FC vs. D. Savio 3:00 pm en Ocotepeque

Pumas vs Honduras Progreso 3:00 pm en Las Vegas

A. Municipal vs. Villanueva 3:00 pm en Tocoa

Real Choloma vs. Parrillas One 3:00 pm en Sabá

Galaxi FC vs. Arsenal 3:00 pm en Roatán

Talleres FC vs. Vida 3:30 pm en Potrerillos

Brasilia vs. Real Juventud 4:00 pm en Río Lindo

PSG vs. Yoro FC 4:00 pm en San Manuel

Nacional vs. Real de Minas 4:00 pm en Choluteca

San Juan vs. Lepaera 4:00 pm en Quimistán

Empa FC vs. Social Sol 7:00 pm en El Progreso

Miércoles 25 de julio

A. Choloma vs. Boca Junior 6:00 pm en Choloma

Viernes 27 de julio

Siguatepeque vs. Estrella Roja 6:00 pm en Siguatepeque

Sábado 28 de julio

Tela FC vs. Olimpia Occidental 3:00 pm en Tela