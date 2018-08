Los números de camisa disponibles para Vinicius Júnior en el Real Madrid

Todo parece indicar que Vinicius Júnior se quedará en el primer equipo del Real Madrid, esto por lo que ha mostrado en sus primeros entrenamientos con Julen Lopetegui, pero aún no se hace oficial y no se descarta una cesión o que juegue en el Castilla.

La gran pregunta que muchos se hacen es: ¿Qué número va a utilizar Vinicius en el club merengue? Fue presentado sin dorsal esta semana.

“Ni siquiera me he dado cuenta de que la camiseta no llevaba número”, dijo tras su presentación oficial.

Lo que si es cierto es que el crack brasileño no tiene muchas opciones para elegir. El primero en llegar, Odriozola, se quedó con el “19” de Achraf que, prácticamente, estaba terminando de salir destino al Borussia Dortmund. Y de los primeros 23 que hay solo dos están libres.

Eso sí, el más importante durante los últimos años, el “7” que dejo Cristiano Ronaldo, es uno de ellos pero ese peso extra no es lo que mejor le conviene a un tipo que llega desde Brasil con la intención de convencer al míster para quedarse, por lo que parece que, de momento, se descarta.

El otro que queda libre es el ‘16’, un número sin mucha fama que dejó huérfano Mateo Kovacic tras pasarse al ‘23’.

Otras opciones llegarían entre el ‘25’ y el ‘29’ que están sin dueño. el ‘24’ lo tiene Ceballos y el ‘30’ lo ha llevado Luca Zidane y con el que debutó en Villarreal.

Por otra parte, vale la pena mencionar que hay algunos jugadores que pueden salir. Tal es el caso de Borja Mayoral, Theo Hernández y hasta el propio Mateo Kovacic.

Por lo que el “21” de Mayoral, el “15” de Theo y el “23” del croata podrían ser otras opciones para Vinicius.

SU FAVORITO

Vinicius, al igual que todo jugador, tiene un dorsal favorito. Al brasileño le gusta el “11” y el “20” con el que debutó en Flamengo.

Pero ojo, será imposible que lleve estas playeras, pues corresponden a Gareth Bale y Marco Asensio respectivamente.