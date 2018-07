Óscar Rosales, el agricultor y perito mercantil que eliminó al Motagua de Copa Presidente

Óscar René Rosales, el perito mercantil y agricultor que milita para La Delicias FC de la Liga Mayor que eliminó al Motagua de la Copa Presidente.

Todos los resultados de los partidos de la Copa Presidente

El atacante de 19 años surge de las inferiores del conjunto de San Francisco de la Paz, Olancho, luego dio el salto al Juticalpa FC, club para el que firmó por 5 años, ahora está a préstamo para Las Delicias.

Rosales le dio el triunfo a su equipo de 2-1 sobre el Motagua y con eso ayudó a eliminar a los 'azules' de la Copa Presidente.

En dos minutos, Óscar René pudo derrotar la portería que defendió Jonatan Rougier, al 84 y al 86 anotó para La Delicias.

Este chico oriundo de San Francisco de la Paz, es graduado de perito mercantil y se dedica a la agricultura por las mañanas y en la tarde practica fútbol.

"A veces entrenamos por la mañana, en esos casos me levanto a las 4:00 AM para ir a trabajar en la tierra y a las 7:00 me incorporo al equipo", dijo Rosales.

"Trabajamos por muchos días para esto, sabíamos que no era tan difícil eliminarlos, pero tampoco fácil. Tenemos calidad y nos preparamos para esto", aseguró.

Óscar debutó con el Juticalpa en el pasado torneo Clausura de la Liga Nacional ante Marathón, pero debido a la poca oportunidad, pasó a Las Delicias.