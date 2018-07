Prensa española: "Keylor Navas no está para ser segundo de nadie"

Con los movimientos que se han generado en la portería del Real Madrid las opiniones de los periodistas españoles, han provocado gran cantidad de reacciones en los seguidores blancos.

Para Manuel Bruña, periodista del Mundo Deportivo, en el Real Madrid deben presindir de los servicios del costarricense Keylor Navas ya que "no está para ser segundo de nadie".

"Sí, por supuesto que debe prescindir el Real Madrid de Keylor Navas. No porque no sea un gran portero, si no para demostrarle su gratitud por los años en los que ha vestido de blanco. Keylor Navas no está para ser segundo de nadie y lo que está claro es que la llegada de Courtois relegará al ‘tico’ a un papel de suplente que no merece. Sí, porque no nos engañemos, el belga no llegará al Madrid para ser suplente y Keylor, aunque quiera presentar guerra, debe ser consciente que esa guerra la tiene perdida", detalla Bruña en la publicación.

Por otra parte el comunicador amplió que el centroamericano debería salir del equipo blanco, "por el bien del vestuario".

El Madrid debería prescindir de Keylor por el bien del vestuario. El ‘tico’ es uno de los jugadores más queridos por los pesos pesados del vestuario que lo han defendido en más de una ocasión. Por eso, Kepa no llegó al Madrid, porque Zidane no quería conflictos en el vestuario a mitad de temporada. Ahora, debe ser Lopetegui el que los debe evitar desde el inicio y eso pasa por el adiós de Keylor, finaliza Bruña.