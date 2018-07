¡Marco Pappa, de ser uno de los mejores legionarios de Guatemala a jugar en modesto club!

Follow @GustavoRocaGOL

Marco Pappa, tras quedar fuera del Municipal, ya que no entraba en los planes del equipo para la próxima temporada, ha decidido firmar por el modesto Petapa, siempre de la Primera División de Guatemala.

El exjugador del Heerenveen de Holanda llegó a un acuerdo con el Club Deportivo Petapa donde utilizará el dorsal 10 y se convertirá en el orquestador del equipo dirigido por el mexicano Rafael Loredo.

El jugador de 30 años, durante su presentación en el Estadio Julio Armando Cobar aseguró que sale bien del Municipal, único equipo en el que había jugado en su país.

"Quiero dejar claro que no tenía contrato con Municipal, estaba en negociaciones con ellos, pero no llegamos a un acuerdo”, explicó. Luego, Pappa agregó que “habían cosas que tenían que cambiar en el contrato, salgo bien, salgo tranquilo del club que me formó"

Pappa se incorpora a la disciplina de Petapa en donde se encuentra a exjugadores rojos en puestos directivos, como Gonzalo Romero y Claudio Albizuris, que esperan apoyarlo a lograr su mejor versión.