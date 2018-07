Deybi Flores sorprende: "Estoy en el equipo más grande de Honduras"

Difícil de entender para muchos, pero después de vestir los colores azules del Motagua, el volante Deybi Flores defenderá la camisa blanca del Olimpia, el acérrimo rival de turno, pero el jugador deja claro las razones de su llegada a la casa blanca y los sueños que pretende alcanzar.



¿Sorprendió tu llegada al equipo?

Sí, pero uno trabaja para esto, el sacrificio del esfuerzo diario tiene su recompensa y Dios me dio la bendición, pero ahora tengo que aprovecharla de la mejor manera.



¿No te costó tomar la decisión de venir al Olimpia?

La verdad que no. Creo que para eso trabajamos, esto es fútbol, el pan de la familia. Yo le tengo mucho cariño a Motagua, gracias a Dios salí de la mejor manera y utilizo los medios para agradecerle y ahora estoy en Olimpia. Yo siempre he dicho que donde esté sudaré la camisa con el corazón y hay que hacer las cosas de la mejor manera.

¿Sientes que haz madurado más tras los errores?

Sinceramente sí. Creo que la inmadurez me ha pasado factura, pero gracias a Dios de los golpes de la vida aprende uno. Ahora se me ha dado la oportunidad de estar en esta gran institución y espero hacer las cosas de la mejor manera.



¿Nunca pensaste verte vestido de blanco?

No voy a decir que nunca lo pensé. Te repito que le tengo un gran cariño a la institución del Motagua, donde estuve ocho años, eso vale mucho y estoy agradecido, pero ahora estoy en Olimpia y voy a sudar la camisa de corazón.





La gente no asimila el cambio de equipo, ¿Te han dicho cosas?

No es fácil, pero esto es fútbol, esto es el pan de la familia, yo siempre donde esté sudaré la camisa con el corazón.



¿En tu familia no hubo sentimientos encontrados en opiniones?

Si la hubo porque estuve ocho años en Motagua, por ahí la familia estaba acostumbrada a verme pintado de azul, pero eso ya es mi pasado y estoy más que agradecido con ellos y ahora estoy en Olimpia, donde espero hacer las cosas de la mejor manera.



Te va tocar enfrentarlos en los clásicos, ¿Te lo has imaginado ya como será?

Si, pero esto es fútbol y uno trabaja para esto, espero enfrentarlos, ver a los compañeros, pero ahora defiendo a Olimpia a muerte.



¿Si te tocara anotarles lo celebrarías?

En realidad no lo celebraría, ya que fueron ocho años que estuve ahí y le tengo un gran respeto a la institución, los compañeros y cuerpo técnico.



¿Por cuánto tiempo firmaste con Olimpia?

Yo arreglé por un año.



¿Pero con opción de poder continuar?

Sí, pero lo importante primero es este torneo, ya después veremos en Dios que decido.





¿Tu pase pertenece siempre al Vancouver?

No, ya no, ahora pertenece al Olimpia.



¿Será que aquí si te consolidas en Olimpia?

Estoy en el equipo más grande de Honduras y ahora toca hacer las cosas de la mejor manera.



¿Te estás acoplando de la mejor manera al Olimpia?

La honra y gloria es para Dios que nos dio la oportunidad de ganar y ahora hay que seguir mejorando para lo que se viene.



¿Te has acoplado muy rápido al equipo?

Sí, gracias a Dios que me han recibido bien, tanto cuerpo técnico, como jugadores. Yo estoy más que agradecido con ellos por la confianza y es por eso que he tenido la satisfacción de poder hacer las cosas de la mejor manera.



¿No te ha costado ganarte la titularidad aquí?

No ha sido fácil, pero aquí se me dio esta oportunidad y ahora lo que hay que hacer es aprovecharla.



¿Qué has hablado con Nahún Espinoza?

Más que agradecido con el profe por esta oportunidad que me ha dado, es sin duda alguna la mejor y ahora por eso estoy haciendo las cosas de la mejor manera. Hay mucho por mejorar y Dios primero hay que seguir haciéndolo.



¿Sientes que está teniendo una buena sociedad con Ariel Flores?

Creo que sí, ya hace bastante tiempo nos conocíamos con Ariel, vivimos juntos más de cinco años y nos conocemos. Creo que la competición está muy dura, ya que aquí está Patón que hizo un gran torneo y ha venido haciendo las cosas bien. Aquí hay un gran plantel, pero hay que hacer las cosas de la mejor manera.



¿Aquí no se permite relajarse?

No, yo siempre he dicho que en el equipo donde se me de la oportunidad no me relajo, pero por ahí he tomado malas decisiones y me ha pasado factura, pero lo importante es rectificar los errores y darle la alegría a esta institución que se lo merece.