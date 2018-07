Nahún Espinoza desmiente interés de Olimpia por Caue Fernandes

A pesar que se está a cinco días para debutar en el torneo de Liga Nacional, el técnico del Olimpia todavía no cierra las puertas a la posible llegada de otros refuerzos y este podría ser del extranjero.



“Eso lo vamos a ver en esta semana, pero todavía hay espacio para un extranjero. Podría ser un defensa, pero eso depende de los directivos, vamos a exponerles una situación que esperamos”, indicó Espinoza.

Al consultar si era Caue Fernandes. “Yo no lo he mencionado, ni he hablado con nadie de ese tema, hasta posiblemente esta otra semana ya podamos definirla, pero Olimpia ha tenido mucha cautela en cuanto a las contrataciones de extranjeros por las razones que no le han rendido bien, por eso vamos despacio".

Nahún Espinoza es claro que el nombre del jugador uruguayo no es el que él ha manejado o desea que venga al equipo merengue en este torneo.

"(Caue) no es el nombre exacto, pero si vamos a estudiar, ver, analizar y ver el presupuesto del equipo para ver si es posible traer un jugador más”, sentenció.



Cabe recordar también que el defensa Caue Fernandes y Carlo Costly tuvieron una diferencia por la lesión que le provocó en un encuentro al delantero merengue.