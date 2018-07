Júnior Lacayo ausente del entrenamiento del Olimpia

El Olimpia puede presumir de contar con la mejor ofensiva del torneo en cuanto a nombre y el pasado que han tenido en sus carrera como futbolistas.

Nahún Espinoza ya tiene definido su 11 titular con el Olimpia

Pero la novedad esta tarde fue la ausencia de uno de ellos. Júnior Lacayo se ausentó de los entrenamientos del equipo, pero el técnico explicó que: "Hay una situación especial con Lacayo que tuvo que viajar, hay esos inconvenientes. Él tuvo que viajar por una situación personal y eso en su momento la directiva tiene que pronunciarse", indicó Nahún Espinoza.

Lo curioso del caso es que el entrenador no quiso dar detalles y eso se los deja a los directivos. "Yo voy a tener cautela con ese tema, pero en su momento lo voy a tocar. Hay que esperar que sea la directiva la que hable y sino más adelante yo voy a tocar el tema como corresponde".

Además se atrevió a comentar que para el debut del torneo este próximo fin de semana ante el Real de Minas, el delantero no está a la disposición suya, ya que no se encuentra en el país.

El mismo ha colgado fotos en sus redes desde la ciudad de Nueva York.

"Para el domingo no (cuenta con él), es un permiso que tiene. Él no está en el país y es la directiva la que tiene que pronunciarse para que no hayan especulaciones y se tenga la información. Yo no soy el indicado para dar los pormenores", finalizó.

Júnior Lacayo no está con el equipo merengue desde el pasado fin de semana, es así que no viajó con el equipo para disputar el partido de la Copa Presidente.