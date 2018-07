El peculiar recibimiento a 'Ñangui' Cardona en el Marathón

El último refuerzo de Marathón, Jorge 'Ñangui' Cardona, se incorporó este martes a los entrenamientos del conjunto verdolaga que dirige Héctor Vargas.

El exjugador del Honduras Progreso aclaró que "respeta" a sus nuevos compañeros que "llevan más de un mes en pretemporada" pero si le dicen que juegue contra Vida él levanta la mano.

El Ñangui acepta que hubo un momento en que pensó quedarse sin jugar en este torneo al no llegar a un acuerdo con el Honduras Progreso.

"Un amigo me ayudó, le dije que hablara con el profe Vargas, que si podía jugar en Marathón y él dijo que sí, que sólo hablara con los directivos", confesó el diminuto jugador.

Cardona espera que los aficionados progreseños lo comprendan, que él no se quedó en el Honduras porque no le cumplieron lo que le prometieron. "Cuando estaba en Estados Unidos me dijeron una cosa y luego ya estando acá otra. Yo tengo familia, dos hijos y no puedo jugar de gratis", argumentó

EL PECULIAR RECIBIMIENTO

¿Cómo lo recibieron en Marathón?

Con una gran verg... Me hicieron el pasillo, fue macaneada que me dieron.

¿Poner un puesto donde baleadas en el Yankel formó parte del contrato?

Ja, ja, ja... no.

¿Seguirá con el puesto de baleadas su esposa en El Progreso?

No creo.