Júnior Lacayo deja concentración de Olimpia para tramitar residencia en Estados Unidos

Júnior Lacayo se encuentra en Nueva York, Estados Unidos, tratando de obtener su residencia y esto tardaría varias semanas.

El delantero hondureño Júnior Lacayo se ha marchado de la concentración de Olimpia y no sabe cuándo volverá a estar a las órdenes del entrenador Nahún Espinoza.

El nuevo fichaje de Olimpia viajó a Estados Unidos para obtener su residencia y el trámite de este proceso podría tardar varias semanas lo que podría dejar fuera del campeonato, este miércoles el jugador se presentó a las oficinas de migración para comenzar dicho trámite.

Lacayo habló con DIEZ desde Nueva York y aseguró que no tiene una fecha exacta para su regreso a Honduras. "No podría decir cuando estaré de regreso, es un trámite que lleva tiempo, yo espero estar para el 15 de agosto por Honduras, pero aún no podría confirmarlo", dijo Lacayo.

Esta situación tiene incómodo al entrenador Espinoza quien entre línea ha dejado claro que no está de acuerdo con el viaje a Norteamérica del joven atacante.

"Hay una situación especial con Lacayo que tuvo que viajar, hay esos inconvenientes, en su momento la directiva tiene que pronunciarse y sino lo haré yo, hay que manejarlo con cautela", indicó Nahún Espinoza incómodo.

Sobre si esta situación le afectará en su carrera deportiva con Olimpia, Lacayo fue claro al respecto, aunque asegura que la directiva le dio el permiso para poder obtener su residencia ya que su padre Óscar Lacayo es ciudadano y lleva un tiempo tramitando sus papeles.

"Estoy esperando esto y poder irme, trabajar fuerte porque esto ya comienza y no es igual, sé que ellos me dieron el permiso pero estoy regalando mi puesto, pero esto también es importante para mi futuro, espero llegar pronto y ponerme al ritmo de ellos", dijo Júnior.