Los canales de televisión que transmitirán a los equipos de Liga Nacional

Este sábado 28 de julio comienza la primera jornada del campeonato Apertura de Liga Nacional de Honduras y los diez clubes tienen acuerdos con los canales que les transmitirán sus duelos.

La mayor parte de los clubes se mantendrán con la Corporación Televicentro para esta nueva temporada, en total son siete los que firmaron con TVC y son Olimpia, Motagua, Real España, Juticalpa, Honduras Progreso, Platense y UPNFM

Por su parte Canal 11 se mantiene en las transmisiones con Marathón y Vida y adquirió los derechos del recién ascendido a Primera División el Real de Minas.

Jornada 1 Sábado 28 de Julio

Marathón Vs Vida 3:00 PM Sotel Canal 11

Real de Minas Vs Olimpia 4:00 PM Sotel Canal 11

UPNFM Vs Honduras Progreso 5:00 PM Televicentro

Motagua Vs Platense 8:00 PM Televicentro

Domingo 29 de Julio

Juticalpa Vs Real España 2:00 PM Televicentro.