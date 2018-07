La controversial revelación que hizo Reynaldo Tilguath en Diez TV

Reynaldo Tilguath, el hombre detrás de la hazaña del Infop (ahora Real de Minas) para clasificar a la Primera División de la Liga Nacional de Honduras, reveló en exclusiva a Diez TV que hubo algunos técnicos que lo obstaculizaron para dirigir en el máximo circuito.

"A mí me los mencionaron, pero no tengo pruebas", comienzó diciendo.

Y agregó: "Se iban a poner en huelga del porqué a este sí y a estos no. Mejor les dije lo hiciéramos bien, aunque me tenga que tardar un poco más porque no quiero que anden diciendo que en el colegio regalan. Si tengo que esperar voy a esperar".

El caso del exjugador es uno especial. Estuvo dirigiendo en Liga de Ascenso con normalidad, pues cuenta con dos licencias C y B que lo habilitaba. Pero una vez que su equipo dio el salto a la Primera División se vio frenado por falta de la A, que la Liga Nacional exige.

Ante ello también admitió que pidió ayuda a la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras, para agilizar el proceso de su licencia.

"La Fenafuth me ha querido ayudar, yo nunca les he dicho regálenme, simplemente les dice -ayúdenme- yo espero, pero hay otros que se molestan (técnicos) porque me quieran ayudar", siguió.

Estas acciones habrían incomodado al exOlimpia, Platense y Motagua, por ello optó por ceder el cargo y seguir con las clases restantes.

"En Honduras, si yo te pido un favor, luego me lo cobras, -yo no soy así-, mejor no pido. No quiero que me ayuden y que después me digan -yo te ayudé, entonces ayudame- mejor lo vamos hacer como tiene que ser, terminaré mis clases", concluyó entre líneas acertadas.

Por su parte la directiva del Real Minas se vio obligado a contratar a al técnico Javier Padilla para que tome las riendas del club, mientras que Reynaldo hará funciones en la parte administrativa y como asesor.