Carlos Restrepo sobre Roger Rojas: "Yo le dije que iba a ser goleador otra vez"

Carlos Restrepo se encuentra en Costa Rica como invitado en la despedida del exgolador de la Liga Alajuelense Pablo Gabas y ahí se encontró con Roger Rojas. Ahí tuvieron un reencuentro muy efusivo y luego se refirió al delantero catracho.

“Roger es un muchacho que cuando llegué nuevamente a Honduras no jugaba, luego volvió, hizo su levante en la parte futbolística, la Liga puso sus ojos en él y aquí vino a hacer un torneo extraordinario", dijo en entrevista a la Nación.

Antes de la llegada de Restrepo al Olimpia, Roger no pasaba un buen momento con Olimpia, hasta se rumoró que podría salir del equipo a préstamo a otro club.

“No jugaba, yo lo había tenido ya en el 2010 y yo le dije que iba a ser goleador otra vez, que iba a jugar otra vez y eso hizo, jugó. Recobró su imagen y ahora vino a Costa Rica y quedó muy bien establecido”, indicó Restrepo.

El RoRo reconoce que el colombiano fue clave en su resurgimiento

Roger también dió declaraciones refiriéndose al entrenador cafetero y todo fue de agradecimiento y adujo que le volvieron las esperanzas cuando supo que Restrepo llegaría al Olimpia.

“Significó mucha esperanza, mucha ilusión de volver a tener otro entrenador que ya me conocía, que ya lo había tenido una vez en Olimpia que fuimos campeones, quedé de goleador con él y me conocía, entonces lo tomé con mucha alegría”.

“Me dio mucha confianza, desde el primer día que llegó el profe me dijo que yo contaba con él y que a un goleador no se le puede olvidar meter goles, que yo era un goleador y que eso nadie lo iba a discutir y que él no tenía ninguna duda”, cerró.